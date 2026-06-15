Мы предлагали Путину встретиться в любом месте, он этого не хочет, – Зеленский

Украинская сторона предлагала российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в любом месте, где можно было бы принять реальные решения для прекращения войны, развязанной РФ. Однако он этого не хочет.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, обращаясь к Межправительственной конференции Европейского Союза. Он сообщил, что с США и Францией обсуждали возможность встречи с Россией в рамках саммита G7 при участии всех демократических государств.

"Путин этого не хочет", – сказал президент.

А 14 июня Зеленский говорил с американским президентом Дональдом Трампом о том, что такую встречу можно было бы организовать в США вформате, при котором Путину было бы гораздо сложнее отказать по крайней мере лидеру США.

"Посмотрим, что из этого выйдет. Если Россия откажется и от этого шанса, понадобится дополнительное давление", – добавил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, если Москва откажется от переговоров и на этот раз, необходимо усилить санкционное давление на РФ. Именно дополнительные санкции и ускорение вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз являются теми политическими решениями, которые продемонстрируют решимость и стойкость, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский предложил российскому диктатору Владимиру Путину встретиться в кулуарах саммита G7, который стартовал 15 июня во Франции. Инициативу украинского лидера поддержали Соединенные Штаты и Европа.

В то же время Россия ответила очередным массированным обстрелом Украины, продемонстрировав, что не готова прекратить войну.

Зеленский также указал на "нюанс" в связи с ударом РФ по Украине. Глава государства убежден: Россия намеренно затягивала с новой массированной атакой, несмотря на то, что уже несколько дней была готова нанести ракетно-дроновые удары. Причина заключается в том, что Путин сначала хотел поздравить Трампа с юбилеем: президенту США накануне исполнилось 80 лет.

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