Коснется тех, кто находится в розыске: в Минобороны рассказали о предстоящей реформе ТЦК

В Украине готовят новый этап реформы мобилизации и работы территориальных центров комплектования, который, в частности, коснется граждан, объявленных в розыск за нарушение правил воинского учета. В Министерстве обороны заявляют, что изменения должны сделать прохождение службы более предсказуемым и понятным для военнообязанных.

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Об этом рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник в комментарии украинским СМИ. По его словам, реформа мобилизации уже находится на этапе подготовки, а ее презентация состоится в ближайшее время.

Чиновник подчеркнул, что речь идет не об отдаленной перспективе, а о решениях, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

Реформа коснется военнообязанных, находящихся в розыске

По словам Баника, одним из направлений будущих изменений станет работа с гражданами, которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета и не проходят службу.

В Минобороны считают, что значительная часть таких людей избегает мобилизации из-за страха перед неопределенностью относительно своего будущего в армии.

"Поскольку такой человек сейчас видит свои перспективы: попасть по мобилизации и никогда не выйти – ходить в пехоте на боевые выходы и не понимать, когда закончится такая служба. Или же опираться на все шутки, о которых говорят военные, относительно способов выйти из армии и того, что тебя потом ждет", – объяснил заместитель министра.

В Минобороны хотят сделать службу более предсказуемой

Баник отметил, что новые подходы должны дать людям более четкое понимание того, как будет проходить их служба и какие перспективы у них будут в случае мобилизации.

По его словам, это станет частью более широкой реформы системы комплектования войск в условиях длительной войны.

"Это как раз ответ тем людям, которые получают сейчас новые перспективы военной службы – т достаточно четкие и понятные. И это является частью реформы нашей мобилизации. В том числе для того, чтобы люди, которых мы будем мобилизовывать сейчас, тоже понимали, какова их перспектива в длительной войне", – заявил чиновник.

Решение согласовывают с военным руководством и президентом

В Министерстве обороны отмечают, что подходят к реформе максимально осторожно. Баник подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны у государства фактически есть только одна возможность провести масштабные изменения в системе мобилизации.

Именно поэтому все будущие решения проходят тщательную проработку и согласование между правительством, президентом и военным руководством страны.

"У власти есть только одна возможность провести реформу мобилизации во время нынешней войны – второй уже не будет", – подчеркнул он, сослав.

В Минобороны признают необходимость изменений

Баник также признал, что нынешний формат принудительной мобилизации вызывает значительный общественный резонанс и негативно влияет на отношение граждан к процессу комплектования армии.

При этом он не стал уточнять, какие именно механизмы будут предложены в рамках реформы и будут ли они предусматривать новые подходы к розыску или вручению повесток.

"Будут ли рейды или что-то другое, точно не скажу, но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас существует в обществе, очень плохо на нас влияет. Каким он будет – увидим позже", – отметил заместитель министра обороны.

Конкретные детали будущей реформы в Минобороны пока не раскрывают. В то же время в ведомстве уверяют, что представят новый подход к мобилизации и работе ТЦК уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, общие правила призыва остались неизменными: мобилизовать могут каждого военнообязанного гражданина Украины, который соответствует действующим требованиям по состоянию здоровья и не имеет отсрочки от мобилизации.

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