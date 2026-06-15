Наша власть морально не готова нести ответственность за будущее страны. Не готова к ответственным решениям, реальному контролю и системной работе без пиара. И лучше всего это видно не только на примере коррупции или судебной реформы. Это заметно на дорогах. Каждый год там гибнут тысячи людей. Но государство научилось не замечать эту трагедию настолько хорошо, что, кажется, само уже поверило: проблемы не существует.

Две цифры, между которыми — пропасть

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В прошлом году от российских воздушных атак погибло 2514 украинцев. Государство ищет дополнительные ракеты для Patriot, развивает дроны-перехватчики, строит систему защиты. Вся страна понимает: это угроза, с которой нужно бороться.

А теперь представьте, что власть решила бы просто не замечать обстрелов. Не сбивать ракеты, не строить укрытия, не реагировать на опасность. Абсурд? Именно так сегодня выглядит государственная политика в области безопасности дорожного движения.

В прошлом году в ДТП погибло 3249 человек — больше, чем от российских воздушных атак. И это лишь официальная статистика, которая не учитывает многих из тех, кто умирает позже от полученных травм.

Самое страшное даже не само число. Самое страшное — общественная привычка воспринимать эти смерти как неизбежность. Хотя большинство из них можно было предотвратить.

— Это и есть настоящая трагедия: мы мобилизовались против внешнего врага, но почти смирились с врагом внутренним — безнаказанностью, равнодушием и хаосом на дорогах.

Если мы хотим в Европу — стоит перенимать ее подход

Мы много говорим о евроинтеграции. Европа давно определила четыре главные причины смертности на дорогах: превышение скорости, алкоголь и наркотики за рулем, пренебрежение ремнями безопасности и отвлечение внимания водителя.

Именно вокруг этих факторов построены законы, контроль и наказания.

Ремни безопасности обязательны для всех пассажиров, и за непристегнутый ремень налагаются невероятно высокие штрафы.

Дорожное строительство направлено на снижение риска ошибки: кольцевые развязки, успокоение трафика, камеры контроля скорости, отдельная велоинфраструктура, автоматические системы безопасности в автомобилях.

Телефон в руке за рулем фактически табу, за это нарушение также налагается немалое наказание.

Алкоголь за рулем — одно из самых тяжких правонарушений, за которое наступает реальная ответственность, вплоть до тюрьмы.

В Украине часто обсуждают безопасность дорожного движения, возлагая основную ответственность на дисциплинированность водителей. И отчасти это оправдано: в этом направлении стоит действовать, следует в 10 раз повысить штрафы, необходимо предусмотреть тюремное заключение за вождение в нетрезвом виде, если не за первый случай, то точно уже за второй.

Но ответственность водителей — это лишь часть философии безопасности на дорогах. Европа давно рассматривает ее как вопрос ответственности государства, которое должно обеспечить две основополагающие вещи:

неизбежность наказания,

безопасную среду.

Не строгий закон спасает жизни, а закон, который работает для всех без исключения.

Почему правило "закон для всех" не работает в Украине: феодальное отношение к правилам

После каждой резонансной аварии чиновники выходят к камерам. Раздаются соболезнования, возмущение и обещания "усилить ответственность". Так и в этот раз: после резонансного ДТП в Киеве премьер-министр пообещала "усилить" и "повысить", министр внутренних дел что-то упомянул о введении штрафных баллов.

Но дальше дело не пойдет. Так уже неоднократно случалось: чиновники что-то инициировали, депутаты отказывались голосовать. Гарантированный результат: и пиара наделали, и нерушимость элитного статуса сохранили.

Проблема в том, что значительная часть политической (извините за слово) элиты сама живет в парадигме лояльности к нарушениям. Вчерашний тамада, охранник бизнесмена, фотограф, секретарша, став народными депутатами, хотят насладиться прелестями элитной жизни, когда "тебе все, а народу — закон". Поэтому одни должны гибнуть, чтобы другие имели возможность чувствовать себя свободными на дороге.

Реальные изменения требуют политической воли. А пока ее нет, предлагаю, чтобы чиновники и народные депутаты были обязаны посещать похороны тех украинцев, которые стали жертвами "свободы на дорогах" и дефицита "политической воли".

Возможно, тогда статистика из правительственных отчетов перестанет быть для них набором цифр и превратится в то, чем она является на самом деле — сломанные судьбы, осиротевшие дети и жизни, которые можно было спасти.

Ответственность начинается там, где заканчивается равнодушие.