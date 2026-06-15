В Польше убили художника, который жестко высмеивал российские власти: все подробности

Утром в понедельник, 15 июня, в Польше в городе Била-Подляска на парковке жилого массива застрелили 44-летнего гражданина России. Убитым оказался Семен Скрепецкий – российский художник, бескомпромиссный критик режима Владимира Путина и политический беженец.

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Об этом пишет издание wPolsce24. Там отметили, что это жестокое убийство имеет все признаки политической расправы.

Подробности убийства

Убийство произошло около 10:00 на улице Теребельской (в районе улицы Королевы Ядвиги) в одном из крупных жилых массивов города. Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия.

Несмотря на немедленные реанимационные меры, принятые медицинскими работниками, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось.

Начальник полиции в Белой Подляской объявил тревогу для всего подразделения. Улицы города были перекрыты, а на выездных дорогах выставили вооруженные полицейские кордоны. Также была обеспечена охрана школ и детских садов, где могли находиться дети убитого.

Эти меры дали быстрый результат. Сообщается, что вероятный убийца (скорее всего, один из двоих) был задержан вблизи консульства Беларуси в Белой Подляской. По неофициальной информации, задержанный мужчина является гражданином Беларуси.

"Тот факт, что вооруженный нападавший бежал непосредственно в сторону дипломатического представительства режима Александра Лукашенко, бросает тревожную тень на мотивы этого преступления", – сказано в статье.

В wPolsce24 отметили, что те, кто следит за судьбой российской оппозиции в изгнании, знают, что Семен Скрепецкий уже давно находился в поле зрения российских спецслужб.

Расследованием этого дела занимаются Окружная прокуратура в Люблине и органы, ответственные за внутреннюю безопасность страны.

Чем запомнился Семен Скрепецкий

Скрепецкий приобрел популярность как художник, скульптор и блогер, чьи сатирические, чрезвычайно острые образы безжалостно разоблачали абсурд, жестокость и империалистические намерения современной России. Его творчество показывало развращенную властную элиту, нищету российской провинции и слепую покорность общества диктатору.

Из-за опасности и репрессий, угрожавших ему, в 2021 году художник был вынужден бежать из родины. Последние годы он провел в эмиграции, однако не прекращал свою миссию.

Еще несколько дней назад Скрепецкий находился в Берлине. Там он принимал активное участие в митингах и художественных акциях, целью которых было вновь привлечь внимание западной общественности к военным преступлениям РФ в Украине и террору, который чинит Кремль. В своих последних выступлениях он открыто предостерегал Европу от наивности в отношении российских и беларуских гибридных операций.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2022 году российский оппозиционный художник Семен Скрепецкий опубликовал одну из своих самых масштабных и сложных работ, посвященную празднованию "похоронки" оккупанта в родном селе. Талантливый художник показал, как деньги, которые семья получит от государства за смерть захватчика, притупляют у его родных и знакомых любые человеческие чувства.

Также он создал картину под названием "Раздел трофеев", которой показал миру всю суть российской армии. На эпическом произведении искусства изображены мародерство и грабеж оккупантов.

А на фоне новостей о частичной мобилизации в Российской Федерации Семен Скрепецкий нарисовал красноречивую картину, где изобразил, на что путинское правительство обрекло своих солдат. Он буквально проиллюстрировал тезис о том, что оккупантов отправляют на фронт как пушечное мясо.

Художник порадовал поклонников и иллюстрацией флага "России будущего", за которую сейчас умирают оккупанты. Он предположил, что в случае, если народ не откажется от пропагандистских нарративов и аморальных принципов, их символом станут бутылки, кресты и другие "скрепы".

Мы также писали о карикатурах Скрепецкого, которые он посвятил заместителю председателя Совета безопасности РФ, одному из главных путинских приспешников Дмитрию Медведеву.

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