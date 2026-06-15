На 1 место более 6 человек: "Укрзалізниця" предупредила украинцев о дефиците билетов
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"Укрзалізниця" ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, не исключается, что на отдельных рейсах дефицит мест будет особенно критическим и на 1 место будет более 6 претендентов. Причин же этого несколько. Среди них – рост спроса.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці", передает "Интерфакс-Украина". Другой же причиной, отмечается, является сокращение количества вагонов из-за российских обстрелов.
"Летний сезон-2026 для общества будет еще тяжелее предыдущего, ведь спрос растет, а количество вагонов – наоборот. За время полномасштабного вторжения 46 пассажирских вагонов "Укрзалізниці" уничтожены врагом", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: проблемы с вагонами не ограничиваются их уничтожением. Так:
- Еще 200 штук и поезд "Интерсити+" ныне находятся в очереди на ремонт – из-за обстрелов и столкновений с другим транспортом.
- Около 1,1 тыс. единиц ожидают обследования и исключения из эксплуатации – из-за возраста и непригодного состояния.
В связи с этим, отмечается, ныне среднее соотношение спроса к предложению мест в пассажирских поездах составляет 4 к 1. А в разгар летнего сезона ожидается рост этого показателя до более 6 человек на место. А потому, констатируется, "на отдельных рейсах дефицит мест будет особенно критическим".
"Укрзалізниця" изменила расписание поездов
В то же время, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов – оно вступит в силу уже 28 июня. Причиной же изменения графика в перевозчике назвали сезонные запросы пассажиров.
Прежде всего, отмечается, были добавлены 12 новых рейсов. А кроме того:
- существенно ускорены 3 поезда;
- продлены маршруты 4 поездов;
- 8 поездов, которые ездили раз в 2 дня, стали ежедневными.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после покупки билета на поезд изменить имя или фамилию пассажира невозможно. Для международных поездок также действуют дополнительные требования по транслитерации.
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