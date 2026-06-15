Умышленно.

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Ключевое слово – умышленно.

Злой умысел – важнейшая часть преступления.

Россияне до сих пор пытаются делать вид, что ведут захватническую войну в неких цивилизованных рамках. А многим добрым людям на западе удобно делать вид, что так оно и есть.

1. В Харькове повторным ударом Россия убила 4-х спасателей и сотрудника ДСНС. 6 человек ранены. Люди делали свою работу – тушили пожар. Россияне убили их умышленно.

2. В Киеве Россия нанесла удар по Успенскому собору в Лавре. Судя по имеющимся данным о траектории удара, второй шахед должен был убить пожарных, тушивших собор. Но чуть промахнулся и попал в крышу "Мистецького арсенала".

Т.е., и атака на часть объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО умышленная, и попытка убийства пожарных – умышленная.

Особо стоит подчеркнуть, что вокруг Лавры и Арсенала нет военных целей от слова совсем. Вот просто нет. Это была умышленная атака по гражданской цели с самым высоким охранным статусом, который только можно придумать.

В Киеве за ночь – 5 погибших.

3. Днём ранее в Харькове Россия ударила по Харьковскому художественному музею, спасатели прерывали работу и прятались в переходе метро (благо – до него 50 м) из-за угрозы повторных атак. Это, вне всякого сомнения, умышленный инцидент.

4. Россия несколько раз атаковала и сожгла киностудию им. А.Довженко в Киеве. Умышленно.

5. Россияне атаковали в Киеве крупнейший терминал "Новой почты". А ведь были ещё атаки по жилым домам в Киеве, Сумах, удар по Днепру.

Список можно продолжать бесконечно. Уже сегодня утром россияне убили гражданского в Херсоне и двух ранили.

Россияне – политическое руководство, военные, обслуга – это преступники, террористы. Их цель – посеять страх.

Добрые люди на западе, пытающиеся делать вид, что это не так, – лицемеры.

Говорить с террористами иногда приходится. Но есть очевидная грань, когда начинается попытка договориться за счёт жертвы агрессии.

Что наглядно.

Путин выдержал некую линию – не стал атаковать до юбилея Трампа. Дал возможность войти в праздник, собрать поздравления и начать шоу с боями в октагоне.

А затем устроил своё "шоу", которое зацепило часть прайм-тайма в США, но не сбило настрой.

Путину, при всём двурушничестве, важно не оборвать контакт с Вашингтоном. Но удар по Украине сразу после разговора с президентом США формирует картину, что США либо не против, либо не способны ничего с этим поделать.

Нам остаётся только показывать вменяемой части американской стороны, в какое положение это ставит Америку. Ведь наблюдают это по всему миру.

Выглядеть слабыми и на фоне Ирана, и на фоне России – это перебор даже при всём курсе на пересмотр приоритетов в мировых делах.

Заветная мечта Кремля – унизить Америку – никуда не делась. А унижают сильных как правило демонстрацией их неспособности защитить своих людей, кровью невинных.

Нежелание разобраться с московскими террористами приведёт лишь к накоплению рисков, которые взорвутся в самый неподходящий момент и приведут не к потере денег, а к крови американцев в той или иной форме.