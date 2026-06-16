"Признание нашей стойкости": Буданов озвучил дальнейшие шаги Украины после открытия первого переговорного кластера с ЕС

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что решение об открытии первого раунда переговоров о присоединении Киева и Кишинева к Европейскому Союзу – это признание нашей стойкости и необратимости европейского выбора. Это, в частности, вопрос безопасности и создания европейского пространства безопасности, отметил он. В дальнейшем нас ждут непростые переговоры.

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Украина начинает работу над основой нашей европейской жизни. Это вопрос правосудия, свободы и фундаментальных прав. Этот каркас сделает нашу страну частью единого сильного и защищенного европейского пространства. Об этом Буданов написал в Telegram.

"ЕС – это сильная экономика, а тесные экономические связи между участниками укрепляют взаимный интерес и единство Европы", – подчеркнул он.

Глава ОП отметил, что украинцы уже доказали свою способность бороться за независимость. Теперь мы доказываем свою способность интегрироваться в пространство, где ценят свободу и человеческую жизнь.

Буданов предупредил, что Украину ждут тяжелые и непростые переговоры. На каждом этапе будет необходимо меняться к лучшему и в то же время – защищать национальные интересы. Мы должны пройти этот путь, чтобы стать еще сильнее и быть полноправными субъектами европейского сообщества.

"Ведь победа куется не только на поле боя, но и в системных решениях, которые меняют историю. Двигаемся дальше", – добавил глава ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня все 27 государств-членов ЕС официально поддержали открытие первого переговорного кластера "Основы" о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз. В Еврокомиссии назвали это "решающим днем" для Европы.

По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Межправительственной конференции Европейского Союза. Глава государства подчеркнул, что это решение является важным сигналом для всей Европы. По его словам, открытие первого кластера стало результатом длительной работы Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

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