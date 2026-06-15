Моя лента в этот вечер существовала в двух параллельных мирах. В украинском — фотографии Киево-Печерской лавры, охваченной огнем. В американском — бои в клетке на фоне Белого дома по случаю юбилея Дональда Трампа и Дня флага США.

Видео дня

Догадайтесь, фотографии какого из событий завтра окажутся на главных страницах американских СМИ. Какие видео будут активно распространять в соцсетях. Что в первую очередь будут обсуждать американцы — причем независимо от того, к какому политическому лагерю они принадлежат.

Россия неслучайно атаковала Киев огромным количеством ракет именно этой ночью. В Кремле прекрасно понимали, что в Вашингтоне будут заняты празднованием, а внимание СМИ и публики будет сосредоточено на дискуссиях о боях в клетках. Перформанс на лужайке Белого дома затмил собой даже новости о том, что США достигли мирного соглашения с Ираном — по крайней мере, на этот один вечер. В американском Твиттере сейчас больше всего обсуждают то, как один из бойцов со сцены в прямом эфире заявил, что Мишель Обама — мужчина.

Украинцы и друзья Украины пытаются пробиться сквозь этот шум фотографиями и видео из Киева, но алгоритмы отдают предпочтение зрелищу. Спасибо отдельным конгрессменам, дипломатам, религиозным лидерам, журналистам, которые написали об этом на своих страницах — чтобы эта история попала также и в американскую ленту.