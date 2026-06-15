Таймер нашего вступления в ЕС запущен, время пошло, вперед. С сегодняшнего дня мы официально стали первым в истории государством, с которым официально начали переговоры о присоединении, несмотря на войну. Молдова стартовала вместе с нами, и хотя это не гонка в традиционном смысле слова – потому что соседям мы так же желаем быстрого вступления, как и самим себе – но согласитесь, мы почувствуем заметную фрустрацию, если в Евросоюз они полноправно попадут первыми. Помните, безвизовый режим с ЕС Молдова получила на три года раньше Украины, хотя мы были первыми, кто начал выполнять соответствующий план.

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Лето в этом году точно не время для парламентских каникул, потому что скорость нашего продвижения напрямую зависит от эффективности работы законодателей и правительства, которым придется принимать решения, которые напрямую определят наш прогресс на этом пути и общее приближение к соглашению о вступлении. И здесь главное, чтобы на пути не встала соблазн оставить все как есть, прикрываясь риторическими приемами, мол, европейцы и так "задолжали" нам вступление в ЕС, потому что мы защищаем их от России. Ведь присоединение к европейской семье прежде всего связано с отказом от постсоветской культуры управления государством, где все государственные ресурсы рассматриваются как кормушка для "своих", а правила применяются выборочно.

Таким образом, создание соответствующей правовой базы в Украине, о которой идет речь в кластере "Основы", прежде всего необходимо не Евросоюзу, а нам с вами. Ведь все бенчмарки, то есть контрольные показатели, которые должны быть выполнены (их здесь более полусотни, это крайне подробно расписанный документ), направлены на то, чтобы украинские власть имущие, нынешние и будущие, окончательно отошли от феодального мышления, согласно которому украинцы – это такой же ресурс, как земля. И если политики будут тормозить реформы, заложенные в "Основах" – реформы в области верховенства права, борьбы с коррупцией, государственных закупок и т. д. – то при отсутствии прогресса в создании новой правовой базы выполнение остальных кластеров они будут просто имитировать.

Не стоит думать, что этого никто не заметит, потому что у нас идет война. На каждом этапе нам придется бороться за положительную оценку: с интересами разных стран Евросоюза, с историческими предубеждениями, с российской пропагандой, наконец. Поэтому любые попытки саботировать "Основы" говорят о сопротивлении системы, о фактическом нежелании вступать в Евросоюз из-за страха утратить инструментарий ручного контроля.

Мы с Молдовой – первые страны, которым выписали столь предметные бенчмарки. Популист скажет: не повезло, не успели мы проскочить между капельками, пока на примере других государств-кандидатов в Брюсселе не осознали, что нужные нормы часто принимаются на бумаге и не работают. Я скажу: это к лучшему. Ведь места для затяжного маневрирования, завышенных или некорректно сформулированных ожиданий такой документ не оставляет.

И теперь наша работа на всех уровнях – добиваться того, чтобы вместо прогрессивного рывка вперед Украина не повесила себе на ногу железный груз попытками заговорить необходимые изменения выдуманными проблемами или обсуждением персоналий. Дополнительной угрозой могут стать законы, противоречащие "Основам". И об этом, кстати, нас уже прямо предупреждает Брюссель устами Марты Кос, которая напомнила о прошлогодних попытках уничтожить антикоррупционные учреждения. Поэтому не нужно бояться мифических врагов внутри Евросоюза – в Венгрии антиукраинская истерия уже проходит, в Словакии по большому счету и не начиналась, а Польша никогда первой не сделает роковых шагов, сколько бы ни делала громких заявлений. Худшее, что может сейчас случиться с Украиной на пути в Европу – способна сделать себе только сама Украина.

Словом, есть время разбрасывать камни, есть время складывать камни, а есть время не выкручиваться и последовательно евроинтегрироваться по принятому плану.