«Прогресс Европы не остановить»: Зеленский отреагировал на открытие первого кластера, посвященного вступлению Украины в ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Межправительственной конференции Европейского Союза по случаю открытия первого раунда переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Глава государства подчеркнул, что это решение является важным сигналом для всей Европы.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 15 июня во время обращения к Межправительственной конференции Европейского Союза. По его словам, открытие первого кластера стало результатом длительной работы Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС.

"То, что происходит сегодня – открытие первого кластера в переговорах о вступлении Украины и Молдовы, – является четким сигналом о том, что прогресс Европы не остановить", – сказал Зеленский. Он также призвал продолжить открытие следующих переговорных кластеров без задержек.

Общий путь в ЕС

Президент отметил, что Украина и Молдова за последние годы сделали важные шаги для сближения с Европейским Союзом. Он обратил внимание на то, что выступает перед участниками конференции именно из Кишинева, подчеркнув тесное сотрудничество двух государств.

По словам Зеленского, добрососедские отношения между Украиной и Молдовой остаются прочными. Страны поддерживают друг друга и вместе продвигаются к членству в ЕС.

"И вместе достигнем этой цели", – заявил глава государства.

Призыв к решениям

Зеленский также связал дальнейшее расширение переговоров о вступлении с ситуацией в сфере безопасности в Европе. Он подчеркнул, что ускорение евроинтеграционного процесса станет ответом на российские атаки и акты агрессии.

Президент заявил, что Украина выполнила необходимую работу для продолжения переговорного процесса. По его словам,Киев готов к открытию всех переговорных кластеров.

"Украина заслужила право двигаться быстрее. И именно такое политическое решение сегодня нужно Европе", – сказал Зеленский.

Глава государства призвал партнеров после открытия первого кластера без промедления перейти к рассмотрению остальных пяти. Он подчеркнул, что готовность Украины к этому признают все европейские партнеры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что все страны-члены Европейского Союза поддержали начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в блок. Первая межправительственная конференция, которая официально откроет новый этап евроинтеграции обоих государств, должна состояться 15 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет поддерживать евроинтеграцию Украины, но не будет выдвигать никаких особых условий на пути к членству в ЕС. По его словам, украинская сторона должна выполнить все необходимые требования для вступления.

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