"Мы тонем в долгах": кандидат в премьер-министры Франции призвал пересмотреть финансовую помощь Украине и упомянул США

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла хочет, чтобы Украина платила европейским государствам за оказанную помощь. Франция, мол, "тонет в долгах" и не может позволить себе продолжать поддерживать Киев, не получая от этого выгоды.

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Барделла также одобрил подход действующей администрации президента США, которая в обмен на поддержку требует от Украины расплачиваться, в частности, редкоземельными ресурсами. Об этом он заявил изданию Bloomberg.

Что сказал соратник одиозной Марин Ле Пен

Глава "Национального объединения", которое на протяжении многих лет возглавляла Марин Ле Пен, считает, что безусловную поддержку, которую Франция оказывает Украине, должны сменить "деловые отношения": за помощь в защите от российской агрессии Киев, по его убеждению, должен заплатить.

"Мы тонем в долгах. Мы тонем в дефицитах. И безответственно брать на себя обязательства по расходам и финансовой поддержке страны без каких-либо гарантий... Всё нужно пересмотреть", — сказал Барделла, который в случае победы Ле Пен на президентских выборах 2027 года может стать премьер-министром страны.

30-летний ультраправый политик также похвалил США за то, что они требуют от Украины расплачиваться за поддержку. В частности, он упомянул о соглашении о доступе к редкоземельным металлам, подписания которого добился от Киева Вашингтон.

В то же время, по словам Барделли, если Ле Пен станет президентом, Франция не покинет Украину. Но последняя, по мнению политика, должна гарантировать, что полученные от европейских стран средства она будет тратить на закупку вооружений исключительно в этих странах.

"Ле Пен постоянно лидирует в опросах о намерениях проголосовать в первом туре, что вызывает опасения среди союзников Украины, что военная, экономическая и политическая поддержка, которую оказывает Макрон, может оказаться под угрозой", – отмечает Bloomberg.

Также издание напоминает о тесных связях Ле Пен с Россией. Она неоднократно встречалась с российским диктатором Владимиром Путиным, одна из таких встреч состоялась незадолго до президентских выборов 2017 года, когда лидер "Национального объединения" проиграла Эммануэлю Макрону.

Кроме того, в Bloomberg напомнили, что партия Ле Пен получала ссуду от российского банка.

В то же время издание отмечает, что связи "Национального объединения" с РФ якобы ослабли после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, сама Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Она заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития.

Эти высказывания не могли остаться без ответа: на них отреагировал, в частности, кандидат в президенты страны Эдуар Филипп, несколько лет назад возглавлявший французское правительство. Он назвал Ле Пен и её партию "голосом слабости" за намерения прекратить помощь Украине, "служение России" и "поддержку режима Путина вопреки интересам Франции и Европы".

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