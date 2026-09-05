Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине, если станет президентом Франции

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подтвердила намерение пересмотреть вопрос о поддержке Украины в случае победы на выборах. Политик заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

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В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития. Об этом Ле Пен написала в соцсети Х.

Ле Пен выступает за переговоры по поводу войны

Ле Пен заявила, что с самого начала российской агрессии против Украины требовала от Франции инициировать международную мирную конференцию.

"С момента агрессии России против Украины я требую от Франции срочного созыва крупной мирной конференции, чтобы внести свой вклад не в продолжение кровопролития, а в дипломатическое урегулирование этой гнусной войны", — заявила политик.

Она также утверждает, что война уже привела к около двум миллионам жертв.

Критика политики Франции в отношении России

Ле Пен также упомянула о контактах французских властей с российским руководством в предыдущие годы. В частности, она упрекнула одного из своих политических оппонентов за то, что во время работы в правительстве Франции Владимира Путина принимали в Версальском дворце и Форт-де-Брегансон.

"Правда проста: ваш международный послужной список столь же мрачен, как и ваши результаты в экономических и бюджетных вопросах", — заявила Ле Пен.

Политик также обвинила оппонентов в попытках дискредитировать ее партию "Национальное объединение" и заявила, что такая риторика только ухудшает общественную дискуссию.

В случае прихода к власти Ле Пен выступает за изменение подхода Франции к войне в Украине и делает акцент на дипломатическом урегулировании конфликта.

Как сообщал OBOZ.UA, два ключевых кандидата в президенты Франции Эдуар Филипп и Марин Ле Пен устроили публичную перепалку из-за помощи Украине. Бывший премьер-министр Франции Филипп обвинил свою оппонентку в создании угрозы безопасности Европы и Франции из-за её намерений прекратить помощь нашей стране, а она в ответ напомнила ему о торжественных приемах российского диктатора Владимира Путина несколько лет назад и обвинила его в клевете.

Также OBOZ.UA рассказывал, у кого больше всего шансов выйти во второй тур предстоящих выборов президента Франции . Преемника Эммануэля Макрона будут выбирать весной 2027 года. Лидером гонки остается ультраправая Марин Ле Пен, имеющая существенное преимущество над конкурентами. Выйти же с ней во второй тур могут либо Эдуар Филипп, либо лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

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