"Вы – голос слабости": кандидаты в президенты Франции поспорили по поводу помощи Украине

Два ключевых кандидата в президенты Франции –Эдуар Филипп и Марин Ле Пен – устроили публичную перепалку по поводу помощи Украине. Бывший премьер Франции Филипп обвинил оппонентку в создании угрозы безопасности Европы и Франции из-за её намерений прекратить помощь нашему государству, а она в ответ напомнила ему о торжественных приёмах российского диктатора Владимира Путина несколько лет назад и обвинила в клевете.

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На это Филипп отреагировал напоминанием о российском финансировании, которое получала возглавляемая Ле Пен политическая сила, и назвал ее партию "голосом слабости". Взаимными обвинениями политики обменялись в сети Х.

Что известно

Жесткую публичную перепалку с взаимными обвинениями спровоцировало интервью одному из французских телеканалов, которое дал однопартиец Ле Пен, вице-президент "Национального объединения" Луи Алио. В ходе беседы он подтвердил намерение ультраправых прекратить финансовую и военную поддержку Киева в случае прихода этой политической силы к власти.

По словам Алио, французское здравоохранение, образование и экономика в целом якобы находятся на грани истощения, поэтому финансирование помощи Украине, мол, вызывает возмущение среди налогоплательщиков.

Фрагмент эфира с этим заявлением в своём аккаунте в сети X опубликовал один из главных соперников Ле Пен – бывший премьер Франции, лидер партии "Горизонты" Эдуар Филипп. Он резко осудил позицию ультраправых.

"Если "Национальное объединение" придет к власти, оно "закроет кран" для Украины. Сделать это – значит служить России. "НО" изменило позицию почти по всем вопросам, кроме поддержки режима Путина вопреки интересам Франции и Европы. Ослаблять Украину, как того хочет Марин Ле Пен, – значит угрожать безопасности Европы и Франции. Я сделаю все, чтобы это предотвратить", – пообещал Филипп.

Заявление ведущего правоцентристского кандидата в президенты Ле Пен не смогла оставить без внимания. Она ответила оппоненту в своих соцсетях. Политик, которая ещё несколько лет назад публично призывала признать оккупированный Крым российским и отменить санкции против РФ, попыталась выставить себя "миротворцем".

"С самого начала российской агрессии против Украины я требую, чтобы Франция срочно созвала крупную мирную конференцию, с тем чтобы способствовать прекращению кровопролития, а дипломатическому урегулированию этой ужасной войны, которая, напомню, уже унесла два миллиона жизней, чего вы не сумели ни отстоять, ни добиться", – обратилась она к Филиппу.

Ле Пен, которую во Франции давно подозревают в получении денег от Кремля, также стала упрекать соратника Макрона Филиппа в контактах официального Парижа с Кремлем до начала полномасштабного вторжения России в Украину. К этому она добавила утверждение о якобы допущенных правительством Филиппа провалах во внутренней политике, а также обвинила его в "клевете".

"Вы же, в свою очередь, как премьер-министр Эммануэля Макрона, согласились, чтобы Владимира Путина торжественно принимали в Версальском дворце, а затем в форте Брегансон, не говоря уже о грандиозном приеме российского премьер-министра, который вы сами организовали в Гавре в июне 2019 года. Правда проста: ваши международные достижения столь же жалки, как и ваши результаты в экономической и бюджетной сферах. И об этом вы не заставите забыть, распространяя в адрес Национального объединения клевету, которая унижает публичную дискуссию – и никого не обманывает", – заявила Ле Пен.

На момент публикации новости последнее слово всё же осталось за Филиппом. Он обвинил соперницу в слабости, которая представляет угрозу для Франции, а также в потакании агрессору – и напомнил ей о давних связях с Кремлём.

"Госпожа Ле Пен, вы – голос слабости и лояльности Кремлю. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, всё ясно: есть агрессор-диктатор и демократия, ставшая жертвой агрессии. Ставить их на один уровень – это не дипломатия, это слабость. Вы выступали против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину давно бы бросили на произвол судьбы. Вы можете переписывать свои речи о России, но ваши связи с Россией никто не забудет", – подчеркнул Филипп.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, у кого больше всего шансов выйти во второй тур предстоящих президентских выборов во Франции . Преемника Эммануэля Макрона будут выбирать весной 2027 года. Лидером гонки остается ультраправая Марин Ле Пен, имеющая существенное преимущество над конкурентами. Выйти же с ней во второй тур могут либо Эдуар Филипп, либо лидер ультралевой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон.

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