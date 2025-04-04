'Мы строим мост с Украиной': Рютте напомнил, как членство в НАТО связано с мирным соглашением

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что путь Украины в Альянс необратим, несмотря на все политические заявления на фоне переговоров о перемирии с РФ. Решение, принятое на саммите в Вашингтоне летом 2024 года, "не подлежит обсуждению".

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Такое заявление Рютте сделал в пятницу, 4 апреля, на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Его, в частности, спросили о том, обсуждают ли союзники Украины в Альянсе принятие Украины в НАТО.

"Мы решили в Вашингтоне, что путь Украины в НАТО необратим. Мы строим мост всем, что делаем с Украиной, чтобы сделать Украину максимально взаимосовместимой с НАТО", – ответил генсек.

Рютте добавил, что в то же время Украине "никогда не обещали, что членство в НАТО будет частью мирного соглашения".

"Я имею в виду, что это тоже правда", – сказал он.

Кроме того, Рютте сообщил, что поток оружия и разведывательных данных США в Украине будет продолжаться, несмотря на то, что американская сторона не примет участия в заседании контактной группы по Украине, которое состоится 11 апреля в Брюсселе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рютте заявил, что сейчас позиция Соединенных Штатов такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться. Во время саммита в Вашингтоне союзники взяли на себя новые обязательства относительно помощи Украине, а спецкомандование НАТО в Висбадене координирует все поставки через логистические центры в Польше.

Президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что вступление в НАТО – лучшая гарантия безопасности для Украины. Оно не сделает ее сильнее, но Украина и ВСУ значительно усилят блок, говорит глава государства.

При этом переговорщик от РФ Кирилл Дмитриев после визита в США заявил, что Москва может согласиться с предложениями по некоторым гарантиям безопасности для Киева, однако до сих пор считает "невозможным" вступление Украины в НАТО.

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