'Все может измениться': Рютте сделал заявление о вступлении Украины в НАТО в контексте мирного соглашения

Во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс, однако они никогда не говорили, что наше вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения. Сейчас позиция США такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться.

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Об этом 26 марта во время общения со слушателями Варшавской школы экономики заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает "Укринформ". Он напомнил, что путь Украины в НАТО необратим – это было четко провозглашено на саммите Альянса.

"Я также всегда подчеркивал: мы никогда не говорили, что членство Украины в НАТО должно быть частью мирного соглашения. Что сказали американцы – что, с их точки зрения, как субъект мирного соглашения Украина не должна получать членства в НАТО. Но это, безусловно, отличается от того, что может случиться в будущем", – сказал Рютте.

В то же время он подчеркнул, что практическое сотрудничество между Украиной и НАТО остается очень интенсивным. Союзники взяли на себя новые обязательства по поддержке Украины во время Вашингтонского саммита, было создано специальное командование НАТО в Висбадене, координирующее все поставки военной помощи для Украины, главная часть которой попадает в Украину через логистические центры в Польше.

Генсек НАТО напомнил, что в Вашингтоне союзники обязались в течение 2024 года предоставить Украине военную помощь на 40 миллиардов евро. На практике они превысили эти обязательства и направили в поддержку украинской обороны 50 миллиардов евро. Более 60% этой суммы поступило от Канады и от европейских союзников по Альянсу.

"Все это происходит, кроме членства, которое является более долгосрочным вопросом. По крайней мере, оно не является частью мирного соглашения сейчас, но будем смотреть, что случится в будущем. Опять же, в Вашингтоне были приняты очень четкие обязательства. Но, когда речь идет об общем сотрудничестве, оно очень интенсивное. В течение многих недель мы общались один или два раза в неделю с президентом Зеленским. Так что это действительно очень интенсивное сотрудничество (между НАТО и Украиной – Ред.)", – отметил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не собирался обсуждать вопросы нейтралитета Украины. По его словам, то, что нашу страну не берут в НАТО, это большой подарок для России. Президент подчеркнул, что Украина стремится быть членом Альянса.

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