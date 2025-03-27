Зеленский: членство в НАТО не усилит Украину, но может обеспечить безопасность

Президент Владимир Зеленский сказал, что лучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Вступление в Североатлантический Альянс не сделает Украину более сильной, однако наше государство и его Вооруженные силы значительно усилят блок.

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Он отметил, что вступление зависит от позиции США, однако они "не готовы к этому шагу". Об этом глава государства сказал в интервью Eurovision News.

По его словам, вступление Украины в НАТО значительно усилит Альянс, потому что сейчас в Европе только Турция имеет армию такого же размера. В то же время президент напомнил, что Россия уже имеет армию в 1,3 млн солдат и имеет планы увеличить ее до минимум 1,6 млн солдат.

Членство Киева в блоке Зеленский считает самым "быстрым и дешевым" вариантом усиления безопасности всего континента.

"Нам надо усиливать безопасность для своих граждан, граждан всей Европы. Даже когда закончится эта война, надо усилить свою безопасность. Не думать, как на это смотрит Кремль. Только НАТО усилится Украиной. А это будет вторая армия такая в Европе. У НАТО есть только Турция и Украина, которая имеет 800 тысяч военных. Это Украина усиливает НАТО. НАТО не усиливает Украину, НАТО обеспечивает безопасность украинцам", – заявил Зеленский.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте отметил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники подтвердили необратимость пути Украины в Альянс, однако они никогда не говорили, что наше вступление должно рассматриваться как часть мирного соглашения. Сейчас позиция США такова, что Украина не должна получить членство в НАТО в рамках мирного договора, но это может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что никогда не собирался обсуждать вопросы нейтралитета Украины. По его словам, то, что нашу страну не берут в НАТО, это большой подарок для России.

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