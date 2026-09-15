«Мы слишком нерешительны»: в Европе призвали более жестко реагировать на российские атаки

Европейские страны рассматривают возможность более жесткой и скоординированной реакции на российские атаки против критически важной инфраструктуры, оборонных предприятий и других объектов. В то же время страны НАТО пока избегают резких шагов из-за опасений дальнейшей эскалации и прямого столкновения с Россией.

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Об этом говорится в материале POLITICO, подготовленном на основе бесед с тремя дипломатами НАТО и человеком, осведомленным о ситуации. Среди вариантов, которые обсуждаются в европейских столицах, — более согласованная реакция на инциденты, усиление защиты критически важной инфраструктуры и дискуссия о том, могут ли серии гибридных атак стать основанием для применения статьи 5 договора НАТО.

Усиление давления

Опасения в Европе растут из-за все более частых случаев диверсий, кибератак и других действий, не достигающих порога обычной войны. В течение последних выходных российский дрон поразил поезд вблизи польско-украинской границы вскоре после того, как по этой территории проехали высокопоставленные западные представители в сфере безопасности.

В Болгарии тем временем начали расследование после двух взрывов на объектах хранения оружия. Наиболее серьезные инциденты, в которых европейские чиновники подозревают Россию, пока удавалось предотвратить, в частности попытку атаки на аэропорт Лейпцига в прошлом месяце.

Один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны заявил, что спецслужбы до сих пор хорошо справлялись со своей задачей. В то же время он предупредил, что отсутствие реакции может привести к гораздо более серьезным последствиям.

"Мы слишком нерешительны — безусловно", — сказала немецкая депутат Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, возглавляющая комитет Европарламента по вопросам обороны. По её словам, Путин не останавливается и постоянно приближается, поэтому Европа должна продемонстрировать готовность ответить.

Обсуждение статьи 5

Внутри НАТО союзники пока не разработали официального плана реагирования на рост числа таких инцидентов. В то же время отдельные страны неформально обсуждают, может ли совокупность атак, не подпадающих под определение обычной войны, пересечь порог, после которого может быть задействована статья 5 НАТО.

Два дипломата альянса рассказали, что определение такой границы могло бы стать четким сигналом для России и продемонстрировать единство НАТО. Однако консенсуса по этому вопросу пока нет.

Один из высокопоставленных европейских чиновников в сфере обороны считает, что начать такую дискуссию было бы целесообразно. В то же время, по его словам, она должна сопровождаться четкой политической готовностью к военному ответу, иначе это может ослабить значение принципа коллективной обороны.

Ситуацию дополнительно осложняет позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократновыражал неопределенность в отношении НАТО и коллективной обороны. Один из дипломатов из Восточной Европы отметил, что страны рассматривали возможность потребовать применения статьи 5, но опасаются эскалации.

По его словам, такой шаг может даже сыграть против НАТО, если продемонстрирует Владимиру Путину, что Трамп не готов поддержать союзников.

Более быстрый ответ

Страны НАТО также обсуждают, как быстро и совместно выявлять виновных в атаках, связывая их с Кремлем. Кроме того, союзники могут получить более четкие требования относительно расходов на гражданскую готовность и защиту критически важной инфраструктуры, в частности больниц.

Дипломаты отметили, что страны НАТО должны направлять 1,5% ВВП на гражданскую оборону к 2035 году, однако до сих пор в значительной степени не определено, какие именно расходы будут учитываться в этом показателе.

Бывшая многолетняя сотрудница НАТО и независимый эксперт по безопасности Герлинде Ниус предложила заранее подготовить отдельные пакеты мер в ответ на конкретные будущие атаки. По ее словам, такие решения следует координировать с правительствами и разведывательными службами.

Она считает, что Владимир Путин использует длительные процессы принятия решений и институциональную инерцию между НАТО и ЕС. Ниус подчеркнула, что отсутствие четкой реакции альянса на серьезную диверсию, связанную с Россией, может подорвать доверие к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, со своей стороны, заявил POLITICO, что не считает альянс слабым в случае отсутствия немедленного ответа. Он также не стал комментировать, разрабатывает ли НАТО новые варианты реагирования.

ЕС не имеет единства

В Европейском Союзе также обсуждаются дополнительные меры, однако признаков немедленного жесткого ответа пока мало. Ожидается, что вопросы обороны и безопасности станут одной из главных тем ежегодного обращения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на этой неделе.

По данным двух представителей ЕС, в выступлении могут затронуть вопросы гибридных угроз и долгожданной стратегии безопасности Евросоюза. Ожидается, что саму стратегию представят в ближайшие недели.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также готовит новые санкции против 1600 субъектов. При этом эти ограничения были предложены ещё до последних инцидентов, произошедших на выходных.

Европарламент на этой неделе должен принять резолюцию без обязательной юридической силы, инициированную литовской депутатом Расой Юкнявичене. В документе Россию называют "самой серьезной гибридной угрозой для Союза и его государств-членов".

Однако единодушия по поводу усиления давления на Россию в ЕС пока нет. В понедельник столицы стран Евросоюза не смогли продлить санкции в отношении примерно 3000 физических и юридических лиц, связанных с Россией.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Брюссель действовать немедленно. Среди его предложений — закрыть Балтийское море для российского теневого флота, помочь Украине вдвое увеличить производство дронов и даже рассмотреть возможность кибератак для отключения электроэнергии в России.

Он заявил, что Европа прячется за словом "гибридный", надеясь избежать ответных действий со стороны России, и призвал прекратить меры, которые, по его мнению, лишь подталкивают Кремль к дальнейшей эскалации.

Как писал OBOZ.UA, во время конференции YES в Киеве Сикорский говорил о значительном преимуществе Польши и её союзников над Россией в воздухе. По его словам, если Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, союзники могли бы сделать это за шесть недель, а затем уничтожить остальные.

Ранее Сикорский также сравнил российские удары по украинским городам с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Он отметил, что попытки запугать гражданское население и через него оказывать давление на власть уже доказывали свою неэффективность.

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