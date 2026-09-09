"Именно на это рассчитывали немцы": Сикорский заявил, что Путин совершает ту же ошибку, что и Третий Рейх

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил тактику России по нанесению ударов по украинским городам с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Ведь попытки запугать гражданское население и таким образом оказать влияние на политическую власть уже оказывались неэффективными в прошлом.

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Об этом Сикорский заявил в эфире польской программы "Gość Wydarzeń". Информацию обнародовало издание Polsat News.

Массированные атаки по городам сами по себе не влияют напрямую на способность украинской армии вести оборону на фронте.

"Во-первых, если наносить удары по городу и убивать двух, 12 человек в день, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс", — сказал польский министр.

В то же время он предположил, что Кремль может преследовать иную цель — запугать украинское общество и подорвать доверие к властям в Киеве.

По словам Сикорского, именно на подобный эффект рассчитывали немцы во время бомбардировок британских городов во Второй мировой войне.

"У россиян может быть более глубокий план. Они могут полагать, что это приведет к запугиванию населения и оказанию им влияния на политическую власть", — отметил глава польского МИД.

Германия использовала бомбардировки Лондона и Ковентри как один из способов давления на противника. Позже подобную стратегию применяли и союзники, нанося удары, в частности, по Гамбургу, Берлину и Дрездену.

Однако, как подчеркнул Сикорский, в таких случаях стратегия запугивания населения не дала ожидаемого результата.

"Люди, когда на них нападают, объединяются вокруг власти", — заявил он.

Отдельно польский министр высказался о необходимости дальнейшей поддержки Украины и поставок ей средств противовоздушной обороны, в частности ракет для систем Patriot.

Сикорский назвал это сложным решением, поскольку запас таких ракет ограничен, в то время как Россия производит около 100–120 ракет в месяц.

В то же время он подчеркнул, что Украина фактически выполняет роль защитника восточного фланга Европы.

"Украина является функциональным союзником, она защищает нашу границу от танков Путина. А эти ракеты уничтожали бы российские ракеты, летящие на города", — подытожил Сикорский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что власти страны-агрессора России продолжают использовать агрессивную риторику в адрес Украины и мечтают превратить соседнюю страну в "буферную зону". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что это необходимо сделать для того, чтобы в Украине не было "русофобского, агрессивного неонацистского режима".

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