"Мы бы справились за 6 недель": Сикорский пообещал разгромить Россию гораздо быстрее, чем украинцы

Если бы Россия начала вторжение в Польшу, то польская армия вместе с союзными войсками имела бы значительное преимущество над агрессором. Западные силы способны нанести РФ серьезное и быстрое поражение.

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В этом уверен министр иностранных дел РП Радослав Сикорский. Во время конференции YES в Киеве он поделился своей весьма оптимистичной оценкой оборонных возможностей Варшавы.

Сикорский убежден: "Если Россия нападет на нас, а мы снимем перчатки, то, думаю, довольно быстро нанесем России поражение. Потому что у нас есть огромное преимущество над Россией в воздушных силах. Будь то с Соединёнными Штатами или без них".

"У нас гораздо больше, кажется, речь идет о двух с половиной тысячах самолетов", – добавил польский министр, назвав превосходство "огромным".

Также он обратил внимание на способность союзников наносить по РФ дальнобойные удары. Сикорский упомянул ракеты Jassm и другие средства поражения и привел в качестве примера украинские поражения нефтеперерабатывающей инфраструктуры противника.

"Имейте в виду: если украинцы за шесть месяцев вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить остальные", – утверждает Сикорский.

Также он добавил, что совокупный ВВП стран Совета государств Балтийского моря даже без остальной Европы и НАТО превышает российский, а их совокупный оборонный бюджет в мирное время больше, чем военный бюджет РФ.

"У России нет никаких шансов победить нас", – верит руководитель МИД Польши.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Радослав Сикорский сравнил тактику Кремля по нанесению ударов по украинским городам с действиями нацистской Германии во время Второй мировой войны. Попытки запугать гражданское население и таким образом повлиять на политическую власть уже оказывались неэффективными в прошлом, напомнил он.

– Министр иностранных дел Польши также призвал ЕС ужесточить ограничения в отношении российских дипломатов и граждан РФ в связи с новой волной гибридных атак в Европе.

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