'Все движется в нужном направлении': Трамп прокомментировал вопрос Донбасса в мирном плане

Судьба украинского Донбасса, который Россия требует отдать без боя, остается нерешенным вопросом в переговорах по урегулированию российско-украинской войны. Но соглашение "приближается".

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после почти трехчасовых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они пообщались в Палм-Бич (штат Флорида) в частной резиденции Мар-а-Лаго, после чего вышли к прессе с брифингом. Его транслировала в YouTube пресс-служба Белого дома.

"Мы приближаемся к соглашению по этому вопросу. И это важный вопрос", – сказал американский лидер журналистам, имея в виду Донецкую и Луганскую области.

"Безусловно, это один из важных вопросов, и я думаю, что мы ближе к этому", – добавил он, заявив о "движении в правильном направлении".

Как прошла встреча Зеленского и Трампа?

Президент Соединенных Штатов положительно высказался о разговоре со своим украинским коллегой. "У нас была замечательная встреча. Мы обсудили много вещей", – сказал Трамп во время совместного брифинга.

"Я действительно думаю, что мы приближаемся гораздо ближе, возможно, очень близко... Мы достигли значительного прогресса в прекращении этой войны", – уверен он.

Конкретный процент по согласованным условиям американский президент не назвал, но, как выразился Трамп, он может приближаться к 95%. "Мне не нравится называть проценты. Есть один или два очень сложных вопроса", – признал политик. Тем не менее, о практических результатах этих переговоров не было никакой конкретики.

"Я думаю, что через несколько недель мы узнаем так или иначе", – заметил республиканец, говоря о сроках завершения переговорного процесса.

Зеленский на брифинге озвучивал надежду, что "решение по всем документам", возможно, будет уже в январе

Как ранее писал OBOZ.UA, перед встречей Зеленского и Трампа во Флориде Financial Times утверждало, что президент Украины не ожидал от Москвы согласия на предложенный план. Об этом он якобы говорил европейским лидерам, подчеркивая необходимость давления Вашингтона на государство-агрессора.

