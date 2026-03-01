Ядерная сделка, бедность и упадок: чем 'отметилось' 37-летнее правление Хаменеи в Иране

В первый день марта стало известно о ликвидации 86-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он возглавил страну в 1989 году и удерживал власть в течение 37 лет.

Видео дня

Правление Хаменеи отмечалось жесткой внешней политикой, противоречивой ядерной программой и углублением социально-экономического неравенства. Итоги правления лидера подвели в Financial Times.

Али Хаменеи выдвинули на пост верховного лидера Ирана после смерти аятоллы Рухолы Хомейни. За 37 лет он превратился в неуступчивого руководителя, который опирался на радикальные группы и укреплял власть Корпуса стражей исламской революции.

Внешняя политика лидера базировалась на конфронтации с США и Израилем, усиливала региональные конфликты. Международное сообщество обеспокоено следило за ядерной программой Ирана и риском создания ядерного оружия.

В 2015 году Хаменеи согласился на ядерную сделку с другими государствами. Тогда удалось обменять частичное ограничение "мирной" программы на снятие международных санкций. Однако экономическая ситуация ухудшилась, когда в 2018 году США объявили о выходе из соглашения.

Правление Хаменеи сопровождалось глубоким экономическим упадком и социальным недовольством. Внутренняя политика Хаменеи заключалась в постоянном перекладывании экономических проблем на избранных президентов.

Общественное возмущение выливалось в массовые протесты в 2009, 2017, 2019, 2022 и 2026 годах. Рост бедности, потеря нефтяных доходов и ограниченный доступ к международным финансам создали пропасть между режимом и населением.

Напомним, 1 марта в Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи в результате удара по резиденции. Вместе с тем признана гибель четырех членов его семьи: дочери, зятя, внука и одной из невестки.

Согласно заявлениям иранских медиа, в момент атаки Хаменеи находился в своей резиденции в центре Тегерана. В то же время спутниковые снимки Airbus зафиксировали значительные разрушения здания. В правительстве страны объявили 40-дневный национальный траур, а над мавзолеем Имама Резы в Мешхеде подняли черный флаг.

Первый вице-президент Мохаммад Мохбер сообщил, что временное руководство государством будут осуществлять президент, глава судебной власти и один из членов Совета стражей Конституции.

Также OBOZ.UA сообщал, после новостей о смерти Аятоллы Али Хаменеи в Иране подтвердили ликвидацию ряда высокопоставленных военных руководителей. Среди них: начальник штаба, главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), старший военный советник и министр обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!