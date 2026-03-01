Изменился до неузнаваемости: какую теорию заговора приписывают Джиму Керри после появления на церемонии награждения премии 'Сезар'

Канадско-американский актер Джим Керри оказался в центре внимания после редкого появления на церемонии награждения французской кинопремии "Сезар". Однако темой номер один для обсуждения стал не тот факт, что артиста отметили за весомый вклад в кинематограф, а изменения в его внешности. Пользователи сети обратили внимание на то, что черты лица Джима Керри стали другими, поэтому одни предположили, что звезда мог сделать пластические операции, тогда как другие распространяют информацию о теории заговора.

На платформе Threads некоторые юзеры начали активно высказывать мнение о том, что на торжественном мероприятии якобы появился не настоящий актер, а его "клон". А вот реальная звезда фильма "Маска", по предположениям конспирологов, мог "отойти в вечность".

Все эти теории появились после сравнений новых фотографий Джима Керри с кадрами из прошлых лет. Тщательно исследовав снимки, юзеры обратили внимание на то, что раньше знаменитость ходил с короткой и немного взъерошенной прической, тогда как теперь отрастил идеально гладкие пряди. К тому же, на лице селебрити стало гораздо меньше морщин.

Но больше всего сторонники теории заговора сосредоточились на глазах актера. При сопоставлении кадров можно увидеть, что раньше они имели более темный коричневый цвет, а на новых фото стали более зелеными. Хотя такой контраст мог быть вызван разным освещением, конспирологов это не остановило.

"Я обычно не верю в эти безумные истории о замене знаменитостей или что-то подобное, но это просто не поддается пониманию".

"Черт! Они его поймали! Посмотрев, как он раньше разговаривал и выглядел, я почти уверен, что это не Джим Керри!"

"Это не один и тот же человек. Кто заменил Джима Керри?"

Как ранее рассказал OBOZ.UA, кроме сильных изменений во внешности, Джим Керри оказался в центре внимания на церемонии награждения кинопремии "Сезар" благодаря тому, что приоткрыл завесу личной жизни. Актер впервые вышел на публику со своей возлюбленной Миндзи и обратился к ней прямо со сцены.

