Конгресс принял масштабный законопроект Трампа о налогах и миграции: все демократы проголосовали против

Палата представителей Соединенных Штатов вечером 3 июля таки одобрила масштабный законопроект президента США Дональда Трампа о внутренней политике. Сейчас проект закона отправлен на подпись президенту, однако ожидается, что американский лидер, который ранее торопил законодателей с принятием его инициативы, подпишет его вечером 4 июля.

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Как отмечает CNN, "большой прекрасный" (по определению самого Трампа) законопроект был принят с разницей всего в четыре голоса. В частности, за документ проголосовали 218 законодателей, против – 214.

Также практически единодушным оказалось восприятие проекта закона между партиями – все республиканцы поддержали законодательную инициативу президента, все демократы – не поддержали. Только двое республиканцев проголосовали против законопроекта вместе со всеми 212 демократами Палаты представителей.

Против у республиканцев проголосовали Томас Масси из Кентукки и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании.

"Большой прекрасный" законопроект включает в себя снижение налогов и увеличение финансирования Пентагона и пограничной безопасности. Также в нем предусмотрено сокращение расходов почти по всем пунктам бюджета, из которых наибольшее – сокращение федеральной системы социального обеспечения.

В Белом доме уже заявили, что президент Дональд Трамп подпишет свой законопроект о внутренней политике только вечером 4 июля – то есть, в разгар праздника Дня Независимости.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодательная инициатива президента "сделает страну сильнее, безопаснее и процветающей". Так он назвал "большой прекрасный" законопроект дважды – перед голосованием Палаты представителей, в сразу после голосования.

Вице-президент Джей Ди Ванс признал, что он "иногда сомневался" в принятии законопроекта до 4 июля.

"Но теперь мы достигли значительных сокращений налогов и выделили ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности границы. Обещания даны, обещания выполнены", – отметил он.

В свою очередь лидер Демократической партии Хоаким Джеффрис, критикуя инициативу президента, установил новый рекорд самой длинной речи в современной истории Палаты представителей США. Он начал свою марафонскую речь в 4:53 утра (по восточному времени), и говорил более восьми с половиной часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Сенат США принял "большой прекрасный" законопроект Трампа о налогах и расходах только 1 июля, после трех дней дебатов. Как и в Конгрессе, решение приняли минимальным большинством голосов, причем решающим стал голос вице-президента Вэнса.

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