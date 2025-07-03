"Рассчитываем на продолжение американской поддержки": Зеленский анонсировал телефонный разговор с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре проведет телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он может состояться завтра, 4 июля, или в ближайшие дни.

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По его словам, на фоне заявлений о том, что Вашингтон приостановил поставки Украине некоторых видов вооружения, наше государство все же рассчитывает на то, что поддержка со стороны Штатов будет продолжаться. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы рассчитываем на продолжение американской поддержки. Есть определенные позиции, которые Европа не может предоставить, особенно, если говорить о ракетах к Patriot. Это критически важно. И еще когда мы говорим о системах ПВО. Но мы рассчитываем и на собственное производство. Нам нужно больше финансирования для этого. Слава богу, мы имеем хорошие отношения со странами Европы", – сказал он.

По словам Зеленского, вскоре он обсудит с Трампом двусторонние отношения между Украиной и США.

"Что касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то, я надеюсь, что завтра, или в ближайшие дни, мы поговорим об этом с президентом Трампом", – добавил президент.

Издание Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что Трамп и Зеленский могут обсудить прекращение поставок некоторых ключевых видов оружия из Соединенных Штатов в Киев во время телефонного разговора 4 июля.

По данным собеседников издания, Зеленский также поднимет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

Напомним, что представитель Белого дома Анна Келли подтвердила, что поставки некоторого оружия Украине были прекращены. По предварительным данным, речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов и артиллерийских боеприпасах.

Она подчеркнула, что решение было принято "с целью поставить интересы Америки на первое место" после обзора Пентагоном военной поддержки и помощи США другим странам по всему миру.

По данным издания NBC, Пентагон под предлогом беспокойства сокращением запасов американской армии приостановил поставки в Украину ряда вооружений, которые не могут компенсировать другие союзники. Среди задержанного оружия – десятки ракет для Patriot, тысячи 155-мм гаубиц-фугасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет Stinger класса "земля-воздух", ракет AIM класса "воздух-воздух" и гранатометов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны и Верховной Раде заявили, что Украина не получала официальных сообщений о том, что Америка остановила или пересмотрела графики поставок согласованной военной помощи для Сил обороны. Украинские дипломаты работают над тем, чтобы получить полную информацию.

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