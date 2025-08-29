'Мы подумаем': Бельгия может рассмотреть отправку военных в Украину после мирного соглашения

Бельгия не исключает возможности отправки своих военных в Украину. Однако конкретное решение будет зависеть от выполнения определенных условий, в частности заключения мирного соглашения с Россией.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время неформальной встречи министров обороны ЕС в Копенгагене. Франкен подчеркнул, что Бельгия готова рассматривать различные варианты участия в поддержке украинских сил.

"Относительно развертывания бельгийских военных на территории Украины министр сообщил: "Для Бельгии возможно все. Это дипломатическое обсуждение. Сначала мы посмотрим, как заставить Россию заключить мирное соглашение. Я думаю, что нам нужно усилить санкции, и считаю, что многие пакеты уже на подходе. Европейский Союз может многое сделать, а также Соединенные Штаты как наш союзник и партнер", – заявил он.

Относительно обучения украинских военных на территории Украины Франкен отметил, что пока выступает против такого шага из-за высокого риска для бельгийских инструкторов. В то же время Бельгия готова поддерживать Украину в других сферах, в частности гарантиях безопасности.

Министр обороны также напомнил о финансовой поддержке Украины: на этой неделе бельгийское правительство приняло выделение еще 100 млн евро в рамках пакета PURL. Кроме того, Франкен подтвердил скорую передачу Украине самолетов F-16 и активное участие Бельгии в "коалиции желающих", помогая в воздухе и на море.

При этом Франкен отметил, что прекращение огня является необходимым условием для развертывания военного контингента, однако лично он скептически относится к его быстрому достижению.

Что предшествовало

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа на заседании лидеров ЕС отметил значение гарантий безопасности для Украины. По его словам, поддержка США, включая возможность развертывания миротворческих сил в Украине, всегда была ключевым условием, а после встречи в Вашингтоне "становится ясно, что эта перспектива вполне реальна".

Кроме того, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Европу направить военные силы в Украину в рамках гарантий безопасности. Однако большинство европейцев выступает против решения, которое может поставить войска под угрозу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что сейчас рано обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Любые решения по этому поводу должны базироваться на политических гарантиях безопасности. В то же время Драгоне подчеркнул, что вопрос присутствия союзных войск является частью международной политики и переговоров с РФ, однако на уровне НАТО таких разговоров еще не было.

