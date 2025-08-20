'Важный сигнал': Науседа призвал назначить точную дату вступления Украины в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал европейских лидеров назначить конкретную дату вступления Украины в Европейский Союз – 2030 год. Это был бы "крайне важный для Украины" сигнал.

Апервый раздел переговоров об интеграции в ЕС можно было бы открыть уже в сентябре этого года, сказал он. Свой призыв президент Литвы сделал во время заседания глав Европейского совета.

"Это был бы сигнал, который крайне важен для Украины. Мы должны привлечь ее к процессу переговоров, установив конкретный срок членства в ЕС – 2030 год", – сказал Гитанас Науседа.

Что еще предложил президент Литвы

На указанном заседании лидеры ЕС обсудили итоги встречи президентов США и Украины, руководителей стран и институтов Евросоюза. Напомним, что членство Украины в ЕС рассматривается как одна из гарантий безопасности для Украины, и эта тема также обсуждалась на саммите в США.

Именно поэтому Гитанас Науседа отметил значение гарантий безопасности для Украины. По его словам, поддержка США, включая возможность развертывания миротворческих сил в Украине, всегда была ключевым условием, а после встречи в Вашингтоне "становится ясно, что эта перспектива вполне реальна".

Литовский президент также подчеркнул необходимость обеспечения ответственности России за развязанную агрессивную войну против Украины.

"Мы должны как можно быстрее принять 19-й пакет санкций. Справедливого и прочного мира не будет, если Россия останется безнаказанной. Замороженные российские активы должны быть использованы для нужд Украины", – объяснил он.

Что предшествовало

В прошлый понедельник Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же – "быть хорошим".

