Трамп призывает Европу направить военных в Украину, но есть проблема – WSJ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призывает Европу направить военные силы в Украину в рамках гарантий безопасности. Однако большинство европейцев выступают против решения, которое может поставить войска под угрозу.

Государства Восточной Европы не желают отвлекать ресурсы от охраны собственных границ, формирующих восточный фланг НАТО. Об этом говорится в материале Wall Street Journal.

Позиция Германии

Когда канцлер Германии Фридрих Мерц недавно заявил о намерении начать консультации с парламентом о возможности военного развертывания в Украине, реакция оказалась довольно сдержанной. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль подчеркнул, что это может перегрузить Бундесвер, ведь он уже формирует бронетанковую бригаду в Литве для усиления защиты восточного фланга Альянса.

Любое решение об отправке немецких войск может принять только парламент, где правительство имеет относительно небольшое большинство. Оппозиционные партии категорически отрицают такую идею. Кроме того, согласно опросу Insa, проведенному на прошлой неделе, 56% немцев выступают против военного участия страны в Украине, и этот показатель вырос по сравнению с весной.

Что говорят во Франции

Даже во Франции, которая является одним из главных инициаторов идеи размещения своих войск в Украине, уровень поддержки населения напрямую зависит от достижения мирного соглашения, а не только от прекращения огня. Согласно опросу Elabe в марте, 67% французов одобряют такой шаг только при условии подписания мира между Киевом и Москвой. Без соглашения – 68% выступает против.

Европейские чиновники признают, что убедить граждан в необходимости развертывания войск сложно без четкого сигнала от США о готовности поддержать союзников. В то же время президент Трамп уже отверг идею отправки американских военных в Украину, заявив, что роль США ограничится гарантиями безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон пытается успокоить граждан, подчеркивая, что французские войска могут быть размещены преимущественно в аэропортах и на стратегических объектах инфраструктуры, подальше от зоны активных боевых действий. При этом он и другие европейские лидеры подчеркивают: основное бремя обороны должно оставаться на плечах украинской армии.

"Цель этих сил поддержки не в том, чтобы быть гарантами миротворческих операций. Они не собираются удерживать границу", – сказал Макрон.

Позиция Великобритании

Участие Великобритании в возможной миротворческой миссии остается неопределенным. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что британские войска могут быть задействованы только при условии гарантий поддержки со стороны США.

Хотя большинство граждан Соединенного Королевства положительно относятся к участию в миротворческой операции, они одновременно выступают против прямого столкновения с Россией. Амбициозные планы по развертыванию 30-тысячного контингента были сокращены, в частности из-за недостатка личного состава в британской армии.

Сейчас Великобритания и Франция рассматривают возможность направления 6–10 тысяч военнослужащих. Впрочем, даже обсуждение создания ограниченных европейских сил вызывает сопротивление среди популистских политиков. Так, вице-премьер Италии Маттео Сальвини резко раскритиковал инициативу Эммануэля Макрона, призвав европейских лидеров лично отправляться на войну, если они ее поддерживают.

"Идите туда, если хотите. Наденьте шлем, куртку, винтовку – и отправляйтесь в Украину", – сказал лидер партии националистов "Лига" Сальвини.

Что говорят в Польше

Польша, которая в первые годы войны активно поставляла Украине самолеты, танки и другую технику, четко обозначила позицию: ее войска не будут участвовать в миротворческих силах даже при поддержке США. В Варшаве отмечают, что для приграничных государств риски слишком высоки, ведь это может втянуть Польшу в прямую эскалацию.

Согласно опросу United Surveys, проведенному в марте, 58,5% поляков категорически против отправки своих военных в Украину, еще 28% придерживаются мнения, что этого "скорее всего, не стоит" делать.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что сейчас рано обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Любые решения по этому поводу должны базироваться на политических гарантиях безопасности. В то же время Драгоне подчеркнул, что вопрос присутствия союзных войск является частью международной политики и переговоров с РФ, однако на уровне НАТО таких разговоров еще не было.

