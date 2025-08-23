'Ничего не определено': в НАТО заявили, что рано говорить о развертывании иностранных войск в Украине

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что пока преждевременно обсуждать детали потенциального размещения иностранного военного контингента в Украине. Любые решения в этом контексте должны базироваться на политических гарантиях безопасности.

Видео дня

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. Драгоне отметил, что вопрос присутствия союзных войск является частью международной политики и переговоров с Москвой, однако на уровне НАТО таких обсуждений пока не было.

"Это как минимум преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов был поднят отдельными странами, возможно, на двустороннем уровне. Но, повторяю, он остается на зачаточном уровне", – добавил он.

Драгоне отметил, что условия развертывания иностранных войск в Украине должны определяться политическими гарантиями безопасности. Возникают многочисленные вопросы относительно того, кто будет контролировать соблюдение соглашения, кто разрабатывает правила применения контингента, какую территорию необходимо охранять и будут ли солдаты иметь только наблюдательную функцию или право защищать территорию.

"Например: на месте, кто решает, нарушили соглашение россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила применения? Какую территорию нужно охранять? Солдаты должны только следить или также защищать, и если да, то с каким оружием? Ничего не определено", – сказал он.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть по аналогу статьи 5 НАТО о коллективной обороне. А также предусматривать финансирование украинской армии. Речь идет именно о такой численности и качестве украинского войска, которое будет защитой для Украины.

По словам президента, сейчас фактически ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины. А дискуссии по этому поводу происходят на уровне советников по вопросам безопасности государств-партнеров, наших военных и дипломатов всех команд.

Зеленский также сказал, что не понимает, почему в Москве поднимают вопрос о гарантиях безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором и именно она напала на нашу страну, а не наоборот. А вот Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова.

Он отметил, что Россия использует ультиматумы, чтобы отсрочить окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами во всем мире работает над тем, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключом к этому являются надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!