"Форпост Украины": Зеленский объяснил, в чем сложность вопроса Донбасса. Видео

Вопрос о Донбассе является одним из ключевых в войне России против Украины, поскольку этот регион имеет стратегическое значение как для обороны государства, так и для дальнейшего дипломатического урегулирования. В то же время украинская сторона не может рассматривать его исключительно как территориальный вопрос, ведь речь идет также о судьбе людей, которые там живут или были вынуждены покинуть свои дома.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве. Информацию собрал OBOZ.UA.

"Это вопрос этой войны"

Зеленский подчеркнул, что Украина должна уважать своих граждан, которые остаются на Донбассе или были вынуждены уехать из-за российской агрессии. По его словам, вопрос региона напрямую связан с самой войной.

"Вопрос Донбасса — это не вопрос только Донбасса. Между нами, я считаю, это вопрос этой войны", — сказал президент.

Он отметил, что война для Украины является одновременно борьбой за выживание, изнурением противника и территориальным противостоянием. При этом именно территории, по словам Зеленского, остаются одной из целей российской стороны.

Донбасс как "форпост Украины"

Президент также назвал Донбасс "форпостом Украины" и подчеркнул его важное значение в более широком геополитическом контексте.

По словам Зеленского, украинские военные в последнее время укрепили позиции на востоке, в частности на направлениях, где российские войска усилили своё присутствие.

"Там решается много геополитических вопросов, реально", – подчеркнул глава государства.

Он также высказал предположение, что после выборов в России может произойти мобилизация, которую Москва направит именно на восточное направление.

Зеленский отдельно поблагодарил украинских военных за то, что они дают возможность продолжать дипломатические усилия.

"Без сильной позиции на поле боя, без сильной позиции Украины, будут только ультиматумы. А так сегодня возможна дипломатия", — заявил президент.

Россия усилила воздушные атаки

Отдельно Зеленский заявил, что Россия в последние дни существенноусилила воздушные атаки по Украине. По его словам, Владимир Путин делает это накануне выборов в России, используя новую тактику и терроризируя украинцев "с утра до ночи".

"Это новая тактика, и мы будем отвечать тем же до тех пор, пока не закончится террор и не закончится российская война", – подчеркнул глава государства.

В то же время Украина наращивает возможности для противодействия новым типам российских дронов. Зеленский сообщил, что в настоящее время 60 украинских компаний работают над средствами для массового сбивания реактивных беспилотников, а три-пять из них уже показали результат.

По словам президента, массовое производство таких средств является частью "плана Б". В свою очередь, "план А" заключается в максимальном ускорении дипломатических усилий, чтобы снизить эскалацию.

Напомним, спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 6 сентября впервые прибыли в Украину после переговоров с Владимиром Путиным в Москве. В Киеве они встретились с Владимиром Зеленским для обсуждения дальнейших шагов по прекращению войны.

Как писал OBOZ.UA, накануне встречи с американскими представителями Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой. Президент заявил, что Украина подготовила свои предложения и готова к конструктивному диалогу, однако ожидает гарантий безопасности и достойного послевоенного мира.

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