'Мы хотели бы, чтобы они остановились': Трамп заявил, что ему 'не нравятся бомбардировки', и рассказал о диалоге с РФ. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом продолжает разговаривать с Кремлем, чтобы закончить войну России против Украины. По его словам, ему "не нравятся бомбардировки" украинских городов и Вашингтон хочет, чтобы они прекратились.

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Об этом он сказал в ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One 6 апреля. Его слова процитировало агентство AP.

Отмечается, что американский лидер в который раз повторил свой призыв к прекращению огня.

"Мы разговариваем с Россией. Мне не нравятся бомбардировки, бомбардировки продолжаются и продолжаются, и еженедельно гибнут тысячи молодых людей. Мы хотели бы, чтобы они остановились", – заявил Трамп.

Ранее глава польского парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль предостерег Трампа от "исторической ошибки" по поводу переговоров с Россией. По его словам, администрация президента США не должна принимать территориальные претензии РФ.

Кроме этого, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что для европейских лидеров еще не пора звонить российскому диктатору Путину. По ее словам, переговоры следует отложить, пока Россия продолжает захватнические военные действия в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на удар страны-террориста РФ по Кривому Рогу, а также упомянул о массированной российской ракетной атаке на Украину в ночь на 6 апреля. Пост на его странице в соцсети Х был опубликован на украинском языке, в нем французский лидер подчеркнул, что со стороны России речь не идет ни о каком прекращении обстрелов, а Кремль продолжает войну со все более высокой интенсивностью.

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