В Польше предостерегли Трампа от 'исторической ошибки' по отношению к России

Глава польского парламентского комитета по иностранным делам Павел Коваль предостерег президента США Дональда Трампа от "исторической ошибки" в вопросе переговоров с Россией. По его словам, администрация Трампа не должна принимать территориальные претензии РФ.

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В ином случае польский парламентарий уверен, что это станет "красной линией" для Польши и остальной Центральной Европы. Об этом сообщает Financial Times.

Коваль подчеркнул, что Трамп допустит ошибку, если переговоры о прекращении войны в Украине приведут к признанию Крыма и других оккупированных территорий "российскими субъектами". Также он добавил, что необходимо понимать четкую разницу между временными решениями о прекращении огня и признанием Крыма, Донбасса или других частей Украины "российскими". Польский политик уверен, что это позволило бы диктатору РФ Владимиру Путину "расширить имперскую Россию".

"Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это основа норм международного права. Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одними из основных гарантий сохранения мира в этом регионе, согласно нашему историческому опыту", – заявил Коваль.

Кроме того, глава польского парламентского комитета по иностранным делам уверен, что американский президент не признает юридически захваченные территории российскими. При этом Коваль подчеркнул, что Трамп не рискнет лишить американские компании возможности инвестировать в восстановление Украины.

Напомним, член Палаты представителей США Эл Грин готовит представление на импичмент президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Конгрессмен от Демократической партии заявил, что представит статьи импичмента в течение следующих 30 дней. На антитрамповском митинге в Вашингтоне конгрессмен заявил, что Трамп "не заслуживает" занимать исполнительную должность.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки близки к решениям, которые приблизят прекращение огня в Украине. Речь идет о давлении на страну-агрессора РФ путем усиления санкций.

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