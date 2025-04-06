'Разговоры с Путиным нужно отложить': глава МИД Финляндии призвала поддерживать Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила убеждение, что для европейских лидеров еще не настало время звонить российскому диктатору Владимиру Путину. По ее словам, переговоры следует отложить, пока РФ продолжает захватнические военные действия в Украине.

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В то же время финский чиновник призвала поддерживать украинское государство. Об этом она заявила изданию Yle.

"Очевидно, что США ведут переговоры с Россией, и в какой-то момент Европа тоже вступит в диалог. Однако важнее не то, когда и кто будет говорить, а то, чего мы стремимся добиться с помощью такого разговора", – подчеркнула Валтонен.

Она напомнила о жестоком российском ударе баллистической ракетой по гражданскому объекту в Кривом Роге, который привел к гибели большого количества людей, в частности детей. Глава МИД Финляндии подчеркнула: преступные действия страны-агрессора РФ указывают на то, что разговор с ее представителями следует отложить.

По ее словам, Финляндия "не считает Россию врагом", а выступает против ее действий и нарушения международного права.

"Мы надеемся на добрососедские отношения, но это время еще не наступило. Все зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе", – пояснила Валтонен.

Финский министр заявила, что пока этого не произойдет, говорить о нормализации отношений будет преждевременно.

"Мы должны обсуждать этот вопрос с европейскими партнерами, но, как я сказала, сейчас еще не время (нормализации). Вместо этого необходимо продолжать нашу стратегию: поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону", – резюмировала глава финского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля издание издания Politico со ссылкой на европейские источники писало, что те ожидают скорого телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечалось, что такой диалог может состояться "сегодня или после выходных".

В тот же день телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщил, что команда Трампа предостерегает его от звонка Путину, пока российский диктатор не возьмет на себя обязательство по полному прекращению огня против Украины.

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