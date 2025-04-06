'Россия продолжает войну со все более высокой интенсивностью': Макрон отреагировал на ракетные удары по Кривому Рогу и Киеву

В воскресенье, 6 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на удар страны-террориста по Кривому Рогу. Также он упомянул о массированной российской ракетной атаке на Украину, которая была зафиксирована минувшей ночью.

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Об этом говорится в сообщении французского лидера в соцсети Х (Twitter). Следует отметить, что оно было опубликовано на украинском языке. В этом сообщении Макрон подчеркнул, что речь не идет ни о каком прекращении обстрелов, а Россия продолжает войну со все более высокой интенсивностью.

"В этот день национального траура в Украине мои мнения с детьми и всеми гражданскими жертвами кровавых ударов, нанесенных Россией, в частности, 4 апреля в Кривом Роге", – написал Макрон.

Президент Франции, в частности, напомнил, что Украина согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня. Но Россия продолжает войну с новой интенсивностью и не занимается жертвами среди гражданского населения.

"Этим российским ударам должен наступить конец. Быстрее нужно прекращение огня. И решительные действия, если Россия продолжит пытаться выиграть время и отказываться от перемирия. Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и других гражданских?" – почти риторически резюмировал Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 6 апреля Россия совершила комбинированный удар ракетами воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА, запустив в общей сложности 132 средства – 23 вражеских ракеты и 109 беспилотников разных типов. Силы обороны уничтожили над Украиной 40 российских ударных БПЛА и 13 крылатых ракет. В результате действий врага пострадали Киевщина и Киев, Харьковщина, Хмельнитчина, Черкасщина и Николаевщина.

Напомним также, что 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью прилетела в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка. Погибли 20 человек, в том числе девять детей, более семи десятков человек пострадали.

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге объявлены на днях траура. 6 апреля объявлен траур по всей Украине.

Жуткие кадры с места прилета в Кривом Роге шокировали мир, обстрел осудили ряд мировых лидеров.

В РФ цинично заявили, что якобы избивали по ресторану, где якобы "десятки военных" и "инструкторов НАТО" проводили "совещание". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

Президент Владимир Зеленский назвал имена погибших детей и рассказал, что "было всего несколько минут после запуска из района Таганрога" до прилета. Он подчеркнул, что остановить убийства украинцев и установить устойчивый мир можно только благодаря силе и согласованной работе партнеров.

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