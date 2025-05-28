'Мы это выясним': Трамп не исключил, что Путин намеренно затягивает переговоры. Видео

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин, "играя с огнем", не хочет заканчивать войну против Украины. Главарь Кремля, может, намеренно затягивает переговоры, предположил американский лидер.

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По словам президента США, через несколько недель станет известно, хочет ли российский диктатор "нас обмануть". Об этом Трамп заявил, общаясь с журналистами в Овальном кабинете.

"И если да, то мы будем реагировать немного иначе. Но это займет около полутора-двух недель. У нас есть господин Уиткофф, который сейчас делает феноменальную работу и очень сильно с ними работает. Кажется, они хотят что-то сделать. Но пока документ не подписан, я не могу вам сказать", – сказал он.

Под документом, возможно, Трамп имеет в виду "меморандум", то есть условия, которые Россия хочет выдвинуть для прекращения огня и начала переговоров. Этот документ, как отмечал спецназовец Трампа по Украине, генерал Кит Келлог, США ожидают уже две недели.

Так или иначе, но Трамп согласен при необходимости встретиться одновременно с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, президент США заявил, что "очень разочарован" массированными обстрелами Украины со стороны России.

Как отметил Трамп, он не ввел санкции против России, поскольку "не хочет испортить" потенциальную мирную сделку.

"Я гораздо сильнее тех людей, о которых вы говорите. Но надо знать, когда это использовать. Я считаю, что это повредит сделке", – сказал он.

На видео ниже можно увидеть, что американскому лидеру не нравится эта тема, и поэтому он ее быстро сменил на другую.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал задержку Россией "меморандума" с мирными предложениями. Он подчеркнул, что мир уже больше недели ждет конкретных предложений России, которые бы объяснили, что именно кремль хочет для прекращения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Путина высказался относительно предстоящей встречи российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что это "возможно", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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