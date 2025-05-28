"Должно быть итогом": в России сделали заявление о встрече Путина с Зеленским

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским "возможна", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

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Соответствующее заявление Песков озвучил в разговоре с российскими пропагандистами в среду, 28 мая. По его словам, решений о месте следующего раунда переговоров с Украиной пока не принималось.

Песков заявил, что оно должно устраивать обе стороны.

Он также сказал, что проекты меморандумов Москвы и Киева вскоре станут известны и уже после этого речь пойдет о новом раунде переговоров.

Пресс-секретарь Путина заявил также, что РФ не будет "через СМИ обмениваться" содержанием готовящихся документов.

В ответ на вопрос возможна ли встреча Путина с Зеленским или с Зеленским и Трампом, Песков сказал, что это "возможно", но якобы по итогу конкретных договоренностей Москвы и Киева.

"Такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких", – цитируют его росСМИ.

Кроме того, Песков прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в сторону Путина.

Он заявил, что РФ "не будет жертвовать своими национальными интересами", которые для Путина "превыше всего".

По словам Пескова, именно первопричины войны, которую он цинично назвал "украинским кризисом", якобы "представляют собой существенную угрозу" национальным интересам РФ.

Спикер Кремля при этом поспешил поблагодарить США за "изрядные усилия для урегулирования в Украине", заявив, что Москва благодарна им за посредничество.

Одно из условий мира, "разумеется", отказ Украины от вступления в НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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