'Не придумали ничего нового': Зеленский прокомментировал задержку Россией 'меморандума' с мирными предложениями

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с так называемым меморандумом России по завершению войны. Он заявил, что Москва до сих пор не предложила никаких новых идей, а лишь повторяет свои старые ультимативные требования.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Берлине вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Зеленский отметил, что мир уже больше недели ждет конкретных предложений России, которые бы объяснили, что именно Кремль хочет для прекращения войны.

Однако пока Россия ограничивается лишь повторением известных ультиматумов, не предлагая реальных шагов. Президент подчеркнул, что Украина настаивает на безусловном прекращении огня без каких-либо предварительных условий.

"Мир уже больше недели ожидает, когда россияне допишут свой так называемый меморандум, что им нужно, чтобы остановить убийства людей. Все ожидают, пока они не придумали ничего нового и вбрасывают в информационное пространство повторы своих старых ультиматумов. Украина считает, что не должно быть никаких предпосылок для прекращения огня, и это то, что нужно сделать безусловно и как можно быстрее", – сказал он.

Настоящей причиной войны президент назвал "преступное желание России убивать людей и разрушать жизни". По его словам, только сильное давление международного сообщества может заставить Кремль прекратить агрессию.

"Нужны все формы давления, которые заставят их чувствовать последствия этих позорных действий. Поэтому стоит и в дальнейшем увеличивать санкции против России за эту войну. Затягивание войны должно стать болезненным для Москвы, и это возможно. Германия поддерживает нас в этой работе", – отметил глава государства.

Относительно переговорного процесса Зеленский заявил, что Украина открыта к любым форматам, которые реально приведут к завершению конфликта. Он пояснил, что дело не в месте проведения переговоров – будь то Женева, Стамбул или Ватикан, – а в готовности России серьезно работать над миром. При этом российская сторона постоянно ищет поводы отсрочить переговоры.

"Они постоянно будут искать причины, чтобы не заканчивать войну. Хотя, если честно, выглядит не очень серьезно. Они не хотят в нейтральную Женеву, хотят в "натовскую" страну – в Турцию. То есть вопрос не в том, что это за страна и в каком она альянсе, вопрос исключительно в Путине, исключительно в их отсрочке", – заявил президент.

Президент также напомнил, что украинская сторона ожидала конкретных предложений от Кремля еще до последнего обмена пленными, однако так и не получила ни одного официального документа. Он отметил, что не только Украина, но и партнеры, в частности США, ждут четких шагов от России, однако их нет.

"Мы действительно ждали того, что они скажут адженду с их стороны, что им нужно. Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали это до обмена, потом они сказали "адженда" или "меморандум" – я не знаю, что они там придумают, – будет сразу после обмена. После обмена мы не дождались. Наша сторона с "русскими" связывалась, министр обороны (Рустем Умеров. – Ред.) звонил российскому господину Мединскому. Да, они сказали "будет, будет", но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки – они также ждут. Все ждут", – подчеркнул он.

Зеленский призвал прекратить ждать пустые обещания и начать реальные действия, чтобы заставить Москву прекратить войну и вернуться к переговорам с готовностью к миру.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина высказался относительно предстоящей встречи российского диктатора и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что это "возможно", но она должна стать итогом "конкретных договоренностей" Москвы и Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД России Сергей Лавров 28 мая заявил, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене неких "дискриминационных законов".

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