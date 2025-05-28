Речь не только о территориях: в России назвали одно из условий для прекращения войны с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной. По его словам, Москва продолжит настаивать на отмене "дискриминационных законов".

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Глава МИД РФ также заявил, что возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу Украины является одним из условий Кремля для "урегулирования конфликта". Такое заявление Лавров сделал на "XIII Международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности" в среду, 28 мая.

Лавров, в частности, сказал, что на встрече в Стамбуле Россия настаивала на отмене неких "дискриминационных законов" и будет продолжать это делать на следующем раунде.

Он также выдал, что Москва якобы всегда предлагала решить "все проблемы" дипломатическим путем.

"Хочу, кстати, подчеркнуть, что мы всегда, и долгие годы до специальной военной операции, и после ее начала, предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии".

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