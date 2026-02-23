Польша будет конкурировать с Украиной за людей: что поможет вернуть беженцев из-за границы

Старение населения Польши не только ограничивает развитие местного рынка труда, но и формирует долгосрочную потребность страны в иностранной рабочей силе. Одним же из ее источников может стать Украина, для которой это может перерасти в большую проблему – ведь после завершения активных боевых действий она будет остро нуждаться в рабочих руках для своего восстановления.

В связи с этим, рассказали OBOZ.UA в международной компании по трудоустройству, в вопросе возвращения своих граждан домой Украине нужно действовать нестандартно и решительно. В частности, сделать доступным жилье.

Кроме того, отмечается, важным фактором станет доступность образования. А также:

реальные налоговые стимулы для предпринимателей;

возможности не только в IT, но и в производстве, строительстве и сфере услуг.

"Согласно последним опросам украинских мигрантов в Польше, 60-65% из них готовы вернуться при условии безопасности и наличия работы в Украине. Схожие показатели демонстрируют и другие страны, где находятся украинцы. Однако без конкурентных возможностей значительная часть трудового ресурса остается в странах ЕС", – констатируют специалисты.

Выплатами беженцев не вернуть

Вместе с тем, констатируют аналитики, разовые выплаты не смогут убедить украинцев, покинувших страну из-за войны, вернуться на Родину. Ведь прежде всего молодежь возвращается туда, где есть гарантированная перспектива.

И опыт европейских стран по возвращению домой своих граждан это только подтверждает. Так, отмечается:

Ирландия после волн эмиграции запускала программы возвращения через доступное жилье и поддержку в трудоустройстве.

Португалия предоставляла налоговые льготы возвращающимся.

Страны Балтии упрощали бюрократические процедуры, помогали с поиском работы и обеспечивали образовательные возможности для детей.

"Украине нужно уже сейчас формировать стратегию возврата и удержания людей. Ведь после войны капитал станет главным ресурсом для восстановления и экономического развития страны", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, самыми привлекательными странами для регистрации компаний в ЕС, согласно оценкам Всемирного банка и Европейской комиссии, являются Дания, Эстония, Ирландия, Нидерланды и Кипр. В них минимальная сумма для открытия своего дела колеблется от 0,5 до 125 361 грн.

