«Мы делаем это уже давно»: Испания продолжит поставки ракет Patriot в Украину

Испания продолжит поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы помочь защитить страну от российских атак. Мадрид также увеличит объемы поставок в связи с потребностью Киева в дополнительных средствах для перехвата баллистических ракет.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает Le Monde. Он подтвердил это после встречи с главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Испания продолжит поддержку Украины

Альбарес подчеркнул, что Испания намерена и в дальнейшем поддерживать Украину в противодействии российским атакам, в частности укрепляя ее противовоздушную оборону.

"Мы делаем это давно и будем продолжать это делать", — заявил глава испанского МИД.

По его словам, во время встречи с Сибигой Испания также подтвердила увеличение поставок ракет для украинской ПВО. Мадрид подтвердил приверженность новой Коалиции в защиту Украины, одним из основателей которой стала Испания в конце августа.

Испания усиливает собственную ПВО

Параллельно с поставками ракет испанские военные продолжают обучение украинских специалистов работе с комплексами Patriot.

В то же время Мадрид укрепляет и собственную ПВО: недавно страна подписала контракт на 1,7 млрд долларов с американской компанией Raytheon на модернизацию своих комплексов Patriot, часть работ по которой выполняет испанская компания Sener.

Напомним, что Испания и Греция остаются среди европейских стран, располагающих запасами ракет для систем Patriot. Бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттман отмечал, что эти боеприпасы могли бы стать краткосрочным решением для Украины на фоне дефицита перехватчиков.

Как писал OBOZ.UA, запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot у американских и натовских войск в Европе опустились до "более чем критического" уровня. В значительной степени это связано с войной США против Ирана – часть американских запасов из Европы перебросили на Ближний Восток для противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!