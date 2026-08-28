Запасы ракет для систем Patriot в Европе упали ниже критического уровня: СМИ выяснили причину

В Европе запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot у американских и натовских войск снизились до "более чем критического" уровня. В значительной степени это связано с войной США против Ирана: часть американских запасов из Европы перебросили на Ближний Восток, где их используют для противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

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Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американского представителя оборонного ведомства в Европе и должностное лицо НАТО. Оба собеседника агентства высказывались на условиях анонимности.

По словам американского чиновника, наибольшую обеспокоенность вызывает нехватка перехватчиков Patriot, способных уничтожать высокоскоростные баллистические ракеты России. Представитель НАТО также подтвердил, что запасы Patriot у американских и натовских войск в Европе находятся на низком уровне.

Американский чиновник отметил, что военным США в Европе явно не хватает Patriot для отражения возможной длительной атаки баллистическими ракетами. В то же время возможности защиты даже от единичного удара баллистической ракетой или российской ракеты, отклонившейся от курса, будут "очень ограниченными".

В случае российской атаки баллистическими ракетами, например по военному штабу или электростанции, НАТО может оказаться в положении, подобном Украине, которая остро нуждается в дополнительных перехватчиках Patriot, отметил представитель Министерства обороны США в Европе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получит от партнеров дополнительное вооружение для усиления противовоздушной обороны, в частности небольшую партию ракет для Patriot. В то же время Владимир Зеленский подчеркивал, что украинской ПВО требуется больше таких боеприпасов.

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