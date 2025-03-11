Зеленский и Трамп готовы подписать соглашение о полезных ископаемых в Украине – ОП

Украина и США все же готовы уже в ближайшее время заключить соглашение о редкоземельных металлах, подписание которого сорвалось в Вашингтоне во время визита Владимира Зеленского к Дональду Трампу 28 февраля. Соответствующей договоренности уже достигли президенты обоих стран.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента (ОП) о результатах переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта. "Президенты обеих стран договорились как можно быстрее заключить всеобъемлющее соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины, чтобы укрепить экономику Украины и обеспечить долгосрочное процветание и безопасность Украины", – говорится в сообщении.

О том, какой именно вариант соглашения будет подписан, не сообщается. Однако известно, что ранее Кабинет министров уже утвердил драфт такого соглашения. Как объяснял премьер-министр Денис Шмыгаль, это только рамка следующего документа. После заключения первого соглашения будет нарабатываться текст следующего, о создании инвестиционного фонда. Именно в этом "соглашении о Фонде" и будут содержаться конкретные условия сотрудничества.

Первое рамочное соглашение не требует ратификации парламентом, а вот соглашение о Фонде уже должны будут утвердить и народные депутаты. Тогда же сообщалось, что когда Фонд будет создан, он будет управляться правительствами Украины и США.

"Украина будет вносить взносы от поступлений части ренты, лицензий платежей от полезных ископаемых. Полезные ископаемые не передаются США. Поступления будут идти в этот фонд... Это соглашение входит в архитектуру соглашений, подписанных с США", – заявлял глава украинского правительства. Изменились ли эти договоренности, пока не известно.

Напомним, Украина согласилась на рамочное соглашение по добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от самых жестких требований. В частности, последняя версия документа больше не включала упоминаний о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США.

Подписание соглашения 28 февраля сорвалось в последний момент, после публичной ссоры в Овальном кабинете. Тогда после перепалки Зеленского и Трампа президент Украины досрочно покинул Белый дом и запланированная церемония не состоялась.

4 марта во время выступления в Конгрессе США Трамп заявил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот сообщил, что стремится к длительному миру и готов сесть за стол переговоров как можно быстрее. Также Зеленский поблагодарил американцев за помощь и заверил Трампа, что Украина готова к подписанию соглашения о редкоземельных металлах "в любое удобное для вас время".

При этом уже 5 марта Трамп начал настаивать на том, чтобы соглашение о полезных ископаемых Украины было доработано, чтобы оно стало "больше" и "лучше". Уже тогда СМИ начали подозревать, что согласованный и поддержанный украинским правительством документ может быть переписан.

Наибольший интерес для американцев представляют залежи редкоземельных металлов в Украине. Эти элементы относятся к группе лантаноидов (в частности, это церий, гольмий, неодим, эрбий и другие) и используются в высокотехнологичном производстве, в частности в медицине и военной промышленности. Считается, что на Украину приходится около 5% мировых запасов редкоземельных элементов (для сравнения: на США, площадь которых примерно в 12 раз больше, – всего 1-2%).

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Украина получила значительную выручку от экспорта полезных ископаемых – 38,9 млрд долларов. Это составляет 8,1% от общей суммы. Впрочем, по сравнению с последним полным "довоенным" годом – 2021-м – выручка Украины от этой группы товаров значительно просела, до 61,6%.

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