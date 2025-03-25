'Можно переходить к тишине': Зеленский анонсировал прекращение огня по энергетике. Видео

Один из главных результатов переговоров Украины, Соединенных Штатов и России в Эр-Рияде сегодня – это прекращение огня по энергетике стран. Такая остановка огня может быть уже ближайшем будущем.

Видео дня

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении к стране по итогами 25 марта. Глава государства отметил, что стороны могут прекратить обстрелы "уже сегодня".

"Есть договоренность с американской стороной, что сегодня может начаться прекращение огня в отношении нашей энергетики. Мы считаем, что после публикации соответствующего заявления о результатах встреч и всей работы команд сегодня можно переходить к тишине относительно энергетики", – заявил украинский лидер.

Он добавил, что другие важные темы переговоров касались украденных оккупантами украинских детей, возвращения пленных и перемирия в Черном море.

"Также команды обсудили, как вернуть больше безопасности Черному морю, нормальному судоходству. Для Украины принципиально важно освобождение наших людей из российского плена: военных, наших гражданских, а также наших детей, принудительно вывезенных российскими оккупантами", – отметил Владимир Зеленский.

Президент уточнил, что это зафиксировано в заявлении с американской стороной и поблагодарил Америку за "готовность помогать" в указанных гуманитарных вопросах.

"Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Но, к сожалению, уже сейчас, уже прямо сегодня, прямо в день переговоров, мы видим, что россияне уже начали манипулировать. Уже они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников, и весь мир", – заявил Владимир Зеленский.

Речь идет о разногласиях в заявлениях США и РФ по поводу переговоров.

"Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда лжет", – объяснил президент.

Отдельно украинский лидер напомнил наше и американское предложение, сделанное еще 11 марта, о "полном и безусловном прекращении огня всюду", а не только об энергетике и в Черном море.

"Именно Россия на это не согласилась. Именно русская позиция затягивает эту войну. Когда Путин не сказал "да" безусловному прекращению огня, новых санкций против России еще не было. Сейчас Москва что-то там требует в отношении снятия части санкций, хотя три года рассказывает, что санкции им якобы не страшны и даже полезны. Но если не сработает еще и эта договоренность, если россияне не выполнят условия сегодняшних договоренностей и попытаются снова давить на Америку, Европу, Украину, то ответ, считаю я, должен быть один: точно новые санкции, точно больше давления", – сказал глава украинского государства.

То, как Россия будет вести себя в ближайшие дни, "покажет многое, если не все", считает Владимир Зеленский.

"Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то нужно будет принимать новые меры – именно против Москвы. Результат требуется от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру", – заметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии прошел новый раунд переговоров между Украиной и США. Как и на предыдущей встрече, делегации обсудили возможное перемирие между Киевом и Москвой. Украина и США договорились об установлении тишины на море и свободного судоходства, а также о прекращении атак на энергетику.

Известно, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

Страна-агрессорка Россия во время переговоров 24 марта в Саудовской Аравии потребовала полного контроля над четырьмя регионами Украины. Речь идет о всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!