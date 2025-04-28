'Может быть оперативно согласована': в Кремле сделали заявление о новом разговоре Путина и Трампа

Российский диктатор Владимир Путин пока не планирует проводить новый разговор с президентом США Дональдом Трампом. В то же время он якобы постоянно посылает "сигналы" о готовности к мирному процессу.

Видео дня

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Его слова отрывками процитировали 28 апреля российские пропагандистские СМИ.

"Нового разговора с Трампом у Путина в графике пока нет, но он может быть оперативно согласован", – указал пресс-секретарь диктатора.

По его словам, усилия США по "выведению процесса в отношении Украины в мирное русло" якобы продолжаются, потому что Москва неоднократно говорила о своей "готовности к мирному процессу".

В то время как сигнал о готовности к прямым переговорам, по мнению Пескова, "должен выходить из Киева". Пока же, утверждает он, Москва "не видит никаких действий".

"Россия остается открытой для переговоров по Украине, но мяч не на стороне Москвы, Киев пока не демонстрирует договоренности", – высказался приспешник Путина.

Примечательно, что еще 24 апреля он говорил о том, как РФ и США продолжают работу над организацией встречи российского диктатора с американским лидером. Позже сам Трамп подтвердил эту информацию. Но о том, где и когда будет такая встреча, ни одна из сторон ничего не сказала.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 апреля спецпосланник президента США Стив Уиткофф совершил четвертый за два месяца визит в Россию на переговоры с Путиным. После них Дональд Трамп заявил, что диалог относительно общего мирного соглашения между Россией и Украиной продвигается "гладко", и выразил надежду на успех в этом вопросе в ближайшее время.

Впоследствии американский лидер, по словам должностных лиц из его команды, настаивал на личном диалоге с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они встретились в день похорон Папы Римского в Ватикане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!