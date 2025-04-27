Изменил риторику по отношению к Путину: Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Риме, – Уолтц

Президент США Дональд Трамп настаивал на проведении личных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в день похорон Папы Римского в Ватикане. Американский лидер полон решимости использовать дипломатию для завершения войны.

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Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире телеканала Fox News. По его словам, президент США был полон решимости лично встретиться с Зеленским в Ватикане, чтобы продвинуть переговоры по мирному соглашению с Украиной.

"Он был полон решимости поговорить с Зеленским лицом к лицу и обсудить, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе", – цитирует Уолтца The Telegraph.

По словам советника, Трамп "полон решимости использовать дипломатию, чтобы положить конец этой войне, поговорить с обеими сторонами".

"Это было действительно особенное зрелище – стоять там с другими мировыми лидерами, наблюдающими за тем, как президент Трамп подавал пример", – заявил Уолтц.

Как отмечает The Telegraph, в последние дни Трамп изменил свою риторику в отношении российского диктатора Владимира Путина, раскритиковав его за продолжающиеся бомбардировки Украины и предположив, что он обманывает США в своих амбициях относительно подписания мирного соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин обстрелами Украины и затягиванием переговоров подтолкнул Трампа к Украине, говорится в статье The Telegraph. Однако, по мнению военного аналитика Ричарда Кемпа, это не изменит правил игры на этом этапе и уступки со стороны Украины становятся неизбежными.

Глава МИД РФ Лавров 27 апреля выдал, что РФ якобы готова на определенные уступки, но не сказал, на какие. При этом он заявил, что Россия не намерена обсуждать вопросы Крыма и ЗАЭС, поскольку считает их своими.

Напомним, 26 апреля Зеленский и Трамп провели 15-минутный разговор в Ватикане тет-а-тет. К ней планировал присоединиться президент Франции Эммануэль Макрон, однако Трамп попросил оставить его с Зеленским вдвоем.

По итогам разговора обе стороны описали дискуссию как продуктивную, а президент Украины назвал ее потенциально "исторической". По его словам, он успел обсудить с Трампом много вопросов, в том числе защиту жизней людей в Украине и полное прекращение огня.

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