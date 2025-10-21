"Москва не хочет разговаривать о перемирии": Перепелица раскрыл планы Путина и объяснил, на что рассчитывает Трамп

Россия отказывается обсуждать любое перемирие с Украиной и намерена продолжать войну до "полной победы". Кремль четко заявил, что не будет делать никаких уступок и требует фактической капитуляции Киева.

Видео дня

Даже несмотря на попытки президента США Дональда Трампа организовать переговоры, Москва не намерена менять свою позицию. Об этом рассказал политолог, конфликтолог, международник и директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица в эфире программы OBOZ.TALK.

Кремль не планирует никаких компромиссов

"Кремль четко заявил, что он не пойдет ни на какие уступки. Более того, он признал свои условия о так называемом устранении первопричины. То есть речь идет о капитуляции", – заявил эксперт.

По его словам, Путин неоднократно говорил об этом Трампу, да и высказывания спикера российского диктатора Дмитрия Пескова сразу после визита Владимира Зеленского в Белый дом являются свидетельством этого. Поэтому и не случайно появилось сообщение, что встреча государственного секретаря США Марко Рубио с главой МИД РФ Сергеем Лавровым срывается.

Перепелица подчеркнул, что российское руководство последовательно продвигает сценарий, который имеет целью не просто победу на фронте, а ликвидацию Украины как независимого государства.

"То есть что это означает? Что Москва не намерена разговаривать об этом перемирии. Россия дала четко понять, что она будет продолжать боевые действия до полной победы над Украиной и устранения всех первопричин. То есть полная оккупация Украины, ликвидация Украины как государства, свержение демократического строя в стране, разоружение, так сказать, так называемый нейтралитет и так далее. Невступление в НАТО, непомощь со стороны Запада Украине продолжать войну", – пояснил Перепелица.

По его словам, предыдущая встреча была вызвана тем, что Путину надо было устранить вызов, связанный с вопросом о возможности или вероятности предоставления Соединенными Штатами Америки дальнобойных ракет Tomahawk.

"Для того, чтобы устранить, собственно, этот вызов, вот Путин и затеял этот разговор. И Трамп сразу упал на колени, потому что он психологически подчинен Путину. И, соответственно, каждый разговор Трампа с Путиным – это сдача позиций", – заявил эксперт.

Трамп руководствуется собственными интересами

По словам Перепелицы, Трамп имеет свои мотивы в попытках наладить контакт с Путиным, и его интересуют несколько вещей:

1. Восстановление стратегического партнерства США и России, чтобы противостоять Китаю.

2. Распределение новых сфер влияния уже в новой биполярности новой системы международных отношений. По их замыслу, мир должен быть разделен на две сферы влияния, как было во времена холодной войны. "Когда Америка оставляет за собой западное полушарие, а России отдается Европа. То есть то, что сейчас называют Евразией", – пояснил эксперт.

3. Бизнес и полезные ископаемые, которыми "Путин манит Трампа, как определенной игрушкой".

4. Личная слава в виде Нобелевской премии. "Перемирие, на каких условиях это будет перемирие, Трампа это абсолютно не интересует. Главный приз для него – это Нобелевская премия. Поэтому никакого прогресса ожидать не стоит в этой ситуации. Это движение по кругу. И это пугалки", – отметил политолог.

Трамп воспринимает любые переговоры с Путиным как шанс получить престижную награду, а не реальный мир. Именно поэтому, считает эксперт, никакого прогресса в диалоге между США и Россией ожидать не стоит.

При этом Москва не остановится, пока не достигнет стратегических целей, а попытки Запада договориться с Путиным без изменения его намерений лишь затягивают конфликт.

Перепелица добавил, что Европа должна осознать, что надеяться на США не стоит, надо самим строить свою архитектуру безопасности, вне НАТО. При этом для Европы гарантии безопасности – Вооруженные силы Украины.

"Ни одна страна – и НАТО, и европейская страна, и Евросоюз – не может противостоять российскому нашествию. Только Украина может это делать, – заявил эксперт. – Надо перестать надеяться на Америку. Америка никем, ничем помогать не будет. Ни Украине, ни Европе. Потому что Трамп тоже видит в Европе своего соперника. Тогда как Россия для него не враг, Россия для него партнерша".

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным, по итогам которого заявил, что планирует встретиться с российским диктатором в Будапеште.

Эта встреча, на которую президента Украины Владимира Зеленского не пригласили, по словам Трампа, может состояться в течение двух недель.

Ожидается, что переговоры между Путиным и Трампом состоятся после "встречи делегаций обеих стран на высоком уровне" на этой неделе. Во время встречи в Венгрии лидеры попытаются "положить конец печально известной войне между Россией и Украиной", отметил Трамп.

Выбор локации для очередного бессмысленного саммита с военным преступником, который развязал и продолжает самую кровавую войну в Европе со времен Второй мировой, президент США объяснил тем, что Венгрия, мол, является "безопасной" страной, ее премьер Виктор Орбан нравится лично Трампу, поэтому американский лидер рассчитывает на "замечательный прием".

Тем временем в Венгрии заявили, что примут Путина "с уважением", "забыв" об ордере на арест от МУС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!