5-я статья НАТО и усиление армии: Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности для Украины обсуждаются с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках переговоров с США по мирному урегулированию российско-украинской войны тщательно обсуждается вопрос предоставления гарантий безопасности для Украины. Глава государства отметил, что речь идет о гарантиях, эквивалентных пятой статье устава НАТО, а также об усилении украинской армии.

При этом Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиально, чтобы эти гарантии были проголосованы в Конгрессе США. Об этом украинский президент заявил, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы работаем над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Для нас принципиальные вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе, чтобы гарантии были юридически обязывающие. Второе: чтобы это была пятая статья НАТО. Третье: чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России. Есть детали насчет оружия, усиления нашей армии, насчет количественного состава", – сказал Зеленский.

