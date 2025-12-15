АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр топлива в Украине

За выходные украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Однако незначительно – всего на 1 коп. Таким образом, в понедельник 15 декабря они продают топливо в среднем по 58,35 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (21 декабря) существенного изменения стоимости бензина в Украине не произойдет.

Об общей ситуации говорится в материале delo.ua. Его авторы отмечают: меняться стоимость топлива не будет даже с учетом низких цен на нефть.

"Снижение нефтяных котировок в конце прошлой недели было обусловлено избытком предложения и новостями о потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной... Кроме того, аналитики Международного энергетического агентства прогнозируют, что в 2026 году предложение нефти будет превышать спрос на 3,84 млн баррелей в сутки, что составляет около 4% мирового потребления... Рынок также игнорирует новости о напряжении между США и Венесуэлой", – говорится в сообщении.

Более того, отмечают аналитики, снижать стоимость топлива АЗС не будут даже с учетом того, что в опте бензин дешевеет. Так, в конце прошлой рабочей недели (12 декабря) он стоил в среднем 49,04 грн/л, что на 35 коп./л ниже, чем было по за

Одной же из причин нежелания АЗС сбрасывать цены называется ожидание сетями вступления в силу новых акцизов – уже с 1 января 2026 года. По плану, на бензин они вырастут с текущих 271,7 евро за 1 000 литров до 300,8 евро.

Кроме того, объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, на нынешние цены повлияли обстрелы энергетической инфраструктуры и отключения электроэнергии. Ведь из-за них "увеличилось потребление топливо генераторами".

"Розничный рынок будет оставаться стабильным по меньшей мере еще неделю", – резюмировал он.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", 15 декабря украинские АЗС продают бензин в среднем по 50-61,99 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках WOG, ОККО.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС ZOG.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине собираются начать глобальную кампанию по детенизации рынка топлива. В результате должны быть идентифицированы и закрыты все нелегальные АЗС.

