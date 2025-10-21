Ожидаемая встреча Лаврова и Рубио отложена: скорые переговоры Трампа и Путина под вопросом – CNN

Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которая должна была состояться на текущей неделе, пока отложена. В связи с этим организация саммита президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина теперь тоже под вопросом.

Конкретные причины переноса встречи Рубио и Лаврова пока неизвестны. Об этом сообщает CNN.

Подготовка саммита США – Россия

Еще на прошлой неделе, сразу после телефонного разговора с главарем Кремля, американский президент заявил, что они с Путиным "договорились о том, что на следующей неделе состоится встреча высокопоставленных советников".

Трамп утверждал, что первые встречи Соединенных Штатов с представителями России пройдут под руководством госсекретаря Марко Рубио, а также ряда других лиц. Однако, как сообщил CNN представитель Белого дома, ожидаемая встреча Рубио с Лавровым пока отложена.

Пока неясно, почему встреча не состоится на этой неделе. В то же время один из источников сообщил, что у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно возможного завершения российского вторжения в Украину.

Также пока неясно, какое влияние отсрочка предварительной встречи Лаврова и Рубио в конечном итоге окажет на ожидаемый саммит Трампа и Путина в Будапеште. Тем не менее, любая задержка переговоров на уровне высокопоставленных советников свидетелсьтвует об отсрочке встречи на высшем уровне.

"Президент Трамп последовательно работал над поиском мирного и дипломатического решения, чтобы положить конец этой бессмысленной войне и остановить убийства. Он мужественно взаимодействует со всеми сторонами конфликта и сделает всё возможное для достижения мира", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в интервью CNN.

Как писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп в разговоре с американскими журналистами сказал, что украинский лидер будет на связи во время его предстоящей встречи с Владимиром Путиным и высказал предположение, что глава Кремля хочет прекратить войну.

