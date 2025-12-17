В Украине прогнозируют повышение тарифов на коммуналку: какие услуги могут подорожать

В Украине могут повысить тарифы на ряд коммунальных услуг – в частности электроэнергию, газ, теплоснабжение. Причины – нехватка бюджетных ресурсов и требования международных партнеров, от которых зависит дальнейшая финансовая поддержка страны. Впрочем, до окончания войны реальные изменения в этом направлении невозможны.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа"). Он объяснил: нынешний уровень цен на коммунальные услуги не покрывает реальных затрат на производство и поставку энергии.

"Такое ощущение, что нас дожмут. Это нужно всем понимать. То есть мы откажемся от специальных цен на тепло, на газ, на тепло для населения", – констатировал он.

В то же время нардеп акцентировал: реализация плана перехода к рыночным ценам начнется только после завершения боевых действий. То есть, пока о немедленном повышении речь не идет.

Более того, говорится в материале OBOZ.UA, в настоящее время в правительстве даже не рассматривают возможности пересмотра тарифов. При этом стоит помнить:

Кабмин официально принимает решение исключительно по тарифу на электроэнергию.

А чтобы поднять тариф на газ, горячую воду и отопление, необходимо снять мораторий (а для этого нужно решение Верховной Рады).

"Насобирать голоса на такое решение будет крайне сложно", – констатируют аналитики.

В Кабмине определили тарифы на газ

Тем временем Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также цену зафиксировали для бюджетных учреждений – она составит 16 390 грн за 1000 кубометров (с НДС).

"Цель – пройти отопительный сезон, несмотря на все вызовы военного положения. Обеспечить людям прогнозированные тарифы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на электроэнергию же в настоящее время в Украине действует тариф 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!