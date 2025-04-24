'Мне безразлично. Я просто хочу, чтобы война закончилась': Трамп ответил на вопрос о мирном соглашении и судьбе Крыма

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему безразлично условия возможного мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главное – прекратить войну.

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Об этом он заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете 24 апреля. В ответ на вопрос, предусматривает ли такое соглашение о признании Крыма российским, Трамп сказал:

"Послушайте. Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне безразлично. Так что если они оба довольны (президент Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин – Ред.), они оба подписывают соглашение. У меня нет фаворитов. Я не хочу иметь никаких фаворитов. Я хочу заключить соглашение. Я хочу спасти их жизнь".

Также Трамп подверг критике действия администрации Джо Байдена и расходы США на поддержку Украины.

"Мы тратим сотни миллиардов долларов через Байдена. Байден никогда не должен был допустить этой войны. Мы тратим сотни миллиардов, возможно, 350 млрд долларов, которые мы дали Украине, и мы могли бы использовать эти деньги прямо здесь", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 22 апреля Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает российскую оккупацию Крыма, ведь это противоречит Конституции и суверенитету государства. Он также подчеркнул, что обсуждение украинских территорий, временно занимающих враг, это лишь затягивание процесса переговоров.

– Недавно агентство Bloomberg заявило, что США якобы готовы ослабить санкции против Москвы и признать "контроль" России над украинским полуостровом Крыма в рамках потенциального соглашения о завершении войны.

– После того, как СМИ обнародовали вероятный новый мирный план США, помощники американского лидера заявили, что Трамп признался, что достичь мира в Украине сложнее, чем он надеялся. То есть признал, что начатую более трех лет назад Россию войну не удалось завершить через 24 часа, как он себе представлял.

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